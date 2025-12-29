Hàn Quốc tổ chức lễ tưởng niệm một năm vụ thảm họa máy bay Jeju Air

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc cùng gia đình nạn nhân thảm họa máy bay Jeju Air sáng ngày 29/12 đã tổ chức lễ tưởng niệm vào lúc 10 giờ sáng tại tầng 2 sân bay quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla). Buổi lễ có sự tham gia của khoảng 1.200 người bao gồm đại diện Chính phủ, Quốc hội, gia đình nạn nhân.Trước lễ tưởng niệm, đúng giờ thảm kịch xảy ra vào 9 giờ 3 phút sáng, một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân được tổ chức trên toàn quốc với tiếng còi tưởng niệm vang lên. Buổi lễ bắt đầu bằng sân khấu hòa nhạc cổ điển, tiếp theo là phút mặc niệm, dâng hoa, phát biểu tưởng niệm và biểu diễn tưởng niệm. Những người tham dự đã dâng hoa để tưởng nhớ 179 nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm họa này.Trong video tưởng niệm được công bố trước lễ tưởng niệm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ không lời nào có thể xoa dịu trọn vẹn nỗi đau. Song, với trách nhiệm của người đứng đầu đất nước trong việc bảo vệ tính mạng và an toàn người dân, Tổng thống xin gửi lời tạ lỗi sâu sắc tới nạn nhân và gia đình các nạn nhân, đồng thời nhấn mạnh rằng cần có những thay đổi thực tế, không phải chỉ là lời hứa mang tính hình thức hay lời nói suông.Tổng thống Lee cho biết Chính phủ sẽ tích cực hỗ trợ tăng cường tính độc lập và năng lực chuyên môn của Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt, đồng thời nỗ lực tối đa để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ông cũng cam kết giúp thân nhân nạn nhân sớm ổn định lại cuộc sống, triển khai hỗ trợ toàn diện và liên tục trong các lĩnh vực tâm lý, y tế, pháp lý và sinh kế.Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng nhận định thảm họa máy bay nói trên đã phơi bày rõ những vấn đề cơ cấu và giới hạn của xã hội, và việc ngăn không để bi kịch tương tự tái diễn chính là điều tối thiểu để tưởng nhớ các nạn nhân. Ông khẳng định sẽ xây dựng một đất nước an toàn, nơi mọi trách nhiệm được thực thi rõ ràng, không để bất kỳ rủi ro nào dù nhỏ nhất bị bỏ qua hay xem nhẹ.Cuối cùng, Tổng thống Lee một lần nữa cầu chúc cho các nạn nhân được an nghỉ và gửi lời chia buồn, động viên sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.Vào ngày 29/12/2024, chiếc máy bay mang số hiệu 7C2216 của hãng hàng không Jeju Air khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế Muan. Máy bay đã gặp sự cố với càng đáp, phải hạ cánh bằng bụng, sau đó va chạm mạnh với bức tường bê tông ở phía cuối đường băng và bốc cháy. Trong tổng số 181 hành khách, 179 người đã thiệt mạng và chỉ có 2 tiếp viên hàng không bị thương.