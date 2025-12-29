Photo : YONHAP News

Theo "Cơ sở dữ liệu phân tích đưa tin về hoạt động công khai của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un" của Viện Nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc (KINU), tính đến cuối tháng 11, truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên đã công bố 118 hoạt động công khai của Chủ tịch Kim. Nếu tính thêm các lịch trình được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và Báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên đưa tin đến ngày 27/12, tổng số hoạt động công khai của ông Kim trong năm 2025 lên tới 131 hoạt động, cao hơn mức 127 hoạt động của năm 2024 và là tần suất cao nhất trong 9 năm trở lại đây.Giới phân tích nhận định việc ông Kim gia tăng hoạt động công khai là nhằm vừa đẩy mạnh mở rộng kênh đối ngoại thông qua các sự kiện ngoại giao đa phương, vừa tăng tốc chỉ đạo trong nước nhằm thúc tiến độ hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch 5 năm trong các lĩnh vực chính trị, quân sự và dân sinh. "Chính sách phát triển địa phương 20x10" của nước này cũng là yếu tố khiến số hoạt động liên quan như lễ khánh thành nhà máy công nghiệp địa phương, bệnh viện hoặc các chuyến thị sát, chỉ đạo trực tiếp tại công trường của ông Kim tăng.Phân loại theo tính chất hoạt động tính đến ngày 27/12, các lịch trình công khai chủ yếu tập trung vào tham dự sự kiện (30 lần), chỉ đạo và khảo sát thực địa (23 lần) và lĩnh vực quân sự (21 lần).Các hoạt động công khai thuộc lĩnh vực quân sự như quan sát huấn luyện phóng tên lửa hay dự lễ hạ thủy tàu khu trục được ghi nhận là 21 lần. Tuy nhiên tần suất này đã giảm so với năm 2024 (31 lần).Bên cạnh đó, sau khi khiến cộng đồng quốc tế bất ngờ với việc tham dự chớp nhoáng lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít tại Trung Quốc vào tháng 9 vừa qua, nhà lãnh đạo miền Bắc được cho là đã có 5 hoạt động thượng đỉnh trong năm 2025 bao gồm cả điện đàm. Đây là một con số hiếm thấy so với những năm gần đây.Chủ tịch Kim Jong-un đã nhiều lần trao đổi cấp thượng đỉnh, lãnh đạo cấp cao của các nước như Nga, Trung Quốc, Lào, Việt Nam. Đáng chú ý, cuộc gặp với Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nga Sergei Shoigu diễn ra tới 3 lần trong năm 2025, được nhìn nhận là động thái phô trương quan hệ đồng minh sau khi Matxcơva và Bình Nhưỡng ký kết Hiệp ước quan hệ đối tác chiến lược toàn diện song phương vào tháng 6/2024.Từ năm 2012 đến nay, Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc thu thập và thống kê toàn bộ hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Triều Tiên được KCNA và báo Lao động đăng tải dưới dạng hoạt động công khai. Dữ liệu sau đó được viện phân loại theo tính chất, địa điểm, người tháp tùng và quản lý trong một cơ sở dữ liệu mở.