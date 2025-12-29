Tỷ lệ người nước ngoài tại Hàn Quốc lần đầu tiên vược mốc 1,6 triệu người

Photo : YONHAP News

Cơ quan xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc ngày 27/12 cho biết tính đến tháng 11/2025, tổng số người nước ngoài đăng ký cư trú tại Hàn Quốc là 1.606.633 người, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái (1.488.091 người).Người nước ngoài đăng ký cư trú tại Hàn Quốc là những người nhập cảnh vào Hàn Quốc với mục đích học tập, làm việc hoặc các mục đích khác và đã hoàn tất thủ tục đăng ký cư trú từ 90 ngày trở lên. Họ được cấp thẻ cư trú người nước ngoài và khi thay đổi địa chỉ cư trú cần phải khai báo trong vòng 14 ngày.Số người nước ngoài đăng ký cư trú đã tăng mạnh qua các năm, từ 1.093.891 người vào năm 2021 lên 1.189.585 người vào năm 2022 và tăng đến 1.348.626 người vào năm 2023. Năm 2025, số người đăng ký cư trú lần đầu tiên vượt qua mốc 1,6 triệu người.Xét theo từng loại thị thực, số người cư trú với visa lao động phổ thông (E-9) chiếm nhiều nhất với 335.122 người. Tiếp theo là visa du học (D-2) với 222.099 người, visa thường trú (F-5) với 219.266 người, và visa kết hôn (F-6) với 152.546 người.Số người nước ngoài đăng ký cư trú sinh sống ở khu vực thủ đô chiếm 54% trên tổng số. Trong đó, khu vực tỉnh Gyeonggi có số lượng người nước ngoài đăng ký cư trú đông nhất với thành phố Hwaseong có 54.584 người. Tiếp theo là thành phố Siheung (42.158 người), quận Danwon thành phố Ansan (38.398 người), và thành phố Pyeongtaek (35.893 người).Các khu vực còn lại có tỷ lệ người nước ngoài cư trú cao là vùng Yeongnam (gồm tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang, thành phố Busan, Daegu và Ulsan) chiếm 20,6%, vùng Chungcheong (gồm thành phố Daejeon, Sejong, hai tỉnh Bắc và Nam Chungcheong) chiếm 12,8%, và vùng Honam (bao gồm tỉnh Bắc và Nam Jeolla, thành phố Gwangju) chiếm 8,9%.Xét theo quốc tịch, người Trung Quốc chiếm 29,8% tổng số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc. Tiếp đến là người Việt Nam (18,4%), Nepal (5,5%), Uzbekistan (4,3%) và Campuchia (4,1%).Trong số 553.927 người nước ngoài gốc Hàn đã đăng ký cư trú, 69,7% là người Trung Quốc, theo sau là người Mỹ (9,5%), người Nga (5,9%) và người Uzbekistan (5,3%).