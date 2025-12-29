Đặc phái viên về công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc công du nước ngoài lần ba

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 29/12 cho biết Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik một ngày trước đã lên đường công du nước ngoài lần thứ ba trong vai trò là "Đặc phái viên về hợp tác kinh tế chiến lược của Tổng thống".Phủ Tổng thống không tiết lộ thêm, chỉ cho biết sẽ công bố thông tin chi tiết sau. Tuy nhiên, chính giới và giới doanh nghiệp quốc phòng nhận định ông Kang có thể đã tới Ba Lan, liên quan đến hợp đồng xuất khẩu lần ba của hệ thống pháo phản lực đa nòng "Cheonmoo".Trước đó, trên mạng xã hội X ngày 27/12, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz thông báo lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc và công ty điện tử WB của nước này sẽ được tổ chức vào chiều ngày 29/12 tại thủ đô Warsaw. Ông này đồng thời cho biết Ba Lan sẽ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tên lửa "Homar-K". "Homar-K" là phiên bản xuất khẩu của pháo Chunmoo được tùy chỉnh riêng cho Ba Lan.Ba Lan đã hai lần ký hợp đồng nhập khẩu vũ khí với Hàn Quốc vào các năm 2022 và 2024, qua đó nhập khẩu hàng trăm hệ thống phóng pháo Chunmoo. Trước thềm hợp đồng xuất khẩu lần thứ ba, có phân tích cho rằng ông Kang trực tiếp tới Ba Lan nhằm hậu thuẫn cho doanh nghiệp Hàn Quốc.Đây là lần thứ ba ông Kang công du nước ngoài với tư cách Đặc phái viên Tổng thống. Tháng 10 năm nay, Chánh Văn phòng Kang đã thăm Ba Lan, Romania và Na Uy. Tháng 11, ông thăm tiếp Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Ả-rập Xê-út, đều là với tư cách Đặc phái viên của Tổng thống.Vào tháng 10 vừa qua, Phủ Tổng thống công bố Tổng thống Lee Jae Myung đã bổ nhiệm ông Kang làm Đặc phái viên nhằm hỗ trợ thực hiện bài toán quốc gia là đưa Hàn Quốc lọt vào Top 4 cường quốc công nghiệp quốc phòng thế giới, cho biết ông Kang sẽ có ba lần thực thi nhiệm vụ cho tới nửa đầu năm sau.