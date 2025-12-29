Hàn Quốc phát triển xe điện ngồi thông minh cho người cao tuổi và người khuyết tật

Photo : KBS News

Viện Nghiên cứu tích hợp robot Hàn Quốc (KIRO) ngày 29/12 thông báo đã cùng với công ty Alpha Robotics (Hàn Quốc) và Bệnh viện đại học Busan hoàn thành nghiên cứu phát triển xe điện ngồi thông minh dành cho người khuyết tật và những người gặp khó khăn trong việc di chuyển trong y tế. Hiện nghiên cứu đang tiến vào giai đoạn thương mại hóa.Chiếc xe điện ngồi thông minh được phát triển lần này sử dụng các công nghệ như lidar (cảm biến xe tự lái), camera, cảm biến siêu âm để có thể tự lái cả trong và ngoài trời.Nhóm nghiên cứu đã nâng cao tính ổn định khi di chuyển của chiếc xe thông qua các tính năng như tránh vật cản, bám sát người bảo hộ và đi theo hàng. Ngoài ra, xe còn được trang bị các tính năng an toàn như phát hiện ngã và va chạm, cảnh báo khi xảy ra tình huống nguy hiểm để ngăn ngừa tai nạn cho người cao tuổi và người khuyết tật. Thông qua thử nghiệm tại các cơ sở y tế, nhóm nghiên cứu đã xác nhận khả năng ứng dụng của chiếc xe điện trong môi trường y tế.Nhóm nghiên cứu cho biết đã vượt qua bài đánh giá tính năng theo "Hướng dẫn đánh giá tính năng xe lăn điện tự lái" của Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc, đồng thời đã nộp đơn xin cấp phép sản phẩm và hiện đang hoàn tất thủ tục cấp phép thiết bị y tế. Sau khi nhận được giấy cấp phép, nhóm sẽ bắt đầu triển khai và phân phối rộng rãi sản phẩm ra thị trường.Giám đốc KIRO chia sẻ kết quả này là ví dụ điển hình về việc triển khai công nghệ tự lái dựa trên hệ thống cảm biến đa chiều và công nghệ theo dõi người bảo hộ, đưa chúng từ nghiên cứu phát triển đến giai đoạn thương mại thực tế của thiết bị y tế.