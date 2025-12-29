Chủ tịch Bắc Triều Tiên thị sát nhà máy sản xuất pháo phản lực mang đầu đạn hạt nhân

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/12 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un ngày 28/12 đã đến thị sát một doanh nghiệp công nghiệp quân nhu quan trọng, nơi sản xuất hệ thống pháo phản lực có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Loại vũ khí này được xem là phương tiện tấn công chủ lực của miền Bắc.Qua hình ảnh được công bố, cơ sở này được xác định là nơi sản xuất pháo phản lực cỡ nòng siêu lớn 600 mm. Bình Nhưỡng trước đó từng tuyên bố loại pháo này có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31. Loại pháo phản lực siêu lớn này có tầm bắn khoảng 400 km, nhằm vào lãnh thổ Hàn Quốc.Ông Kim tại đây cũng đã nắm bắt được tình hình sản xuất xe ô tô chuyên chở kiêm bệ phóng phóng pháo phản lực, dự kiến được trang bị cho các đơn vị chủ chốt của quân đội Bắc Triều Tiên. Chủ tịch Kim đánh giá hệ thống vũ khí pháo phản lực sẽ làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu của lực lượng pháo binh, thiêu rụi kẻ địch bằng cuộc tấn công tập trung và bất ngờ, được sử dụng như một phương tiện tấn công chiến lược. Việc ông Kim nhấn mạnh đây là phương tiện tấn công chiến lược được cho là ám chỉ đến khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tháp tùng ông Kim trong chuyến thị sát lần này có nhiều nhân vật cấp cao trong đảng và lĩnh vực quốc phòng, cùng nhiều cán bộ trong Ban Công nghiệp quân nhu của đảng miền Bắc.Chủ tịch Kim còn bày tỏ sự hài lòng, cho biết việc Bình Nhưỡng tự sản xuất được hệ thống vũ khí tác chiến chiến thuật có hiệu quả quân sự độc nhất vô nhị trên thế giới bằng chính sức mạnh và công nghệ của miền Bắc là điều rất đáng tự hào. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên nhấn mạnh phải tiến hành cách mạng ngay trong công cuộc đổi mới hệ thống vũ khí pháo, đồng thời yêu cầu đảm bảo đầy đủ năng lực sản xuất vững chắc để thực hiện thành công mục tiêu trong việc sản xuất quân nhu sẽ được đưa ra tại Đại hội đảng Lao động miền Bắc lần thứ 9 sắp tới.Việc Bình Nhưỡng từng cung cấp pháo phản lực cỡ nòng 600 mm hỗ trợ Nga trong trong chiến tranh Nga-Ukraine cũng cho thấy yêu cầu mở rộng năng lực sản xuất của Chủ tịch Kin có thể còn mang hàm ý nhằm tăng xuất khẩu sang Matxcơva.Trong Đại hội đảng lần thứ 9 diễn ra vào đầu năm 2026 tới, Bắc Triều Tiên dự kiến sẽ công bố chiến lược tích hợp vũ khí hạt nhân-thông thường (CNI) kiểu miền Bắc, và nhấn mạnh đến hiện đại hóa toàn bộ quân đội. Việc ông Kim thị sát nhà máy sản xuất pháo phản lực lần này được xem là một phần trong quá trình này.Chủ tịch Kim Jong-un gần đây đã liên tục có hoạt động liên quan đến quân sự vào dịp cuối năm như các chuyến thị sát cơ sở đóng tàu ngầm hạt nhân, nhà máy sản xuất tên lửa và đạn pháo, chỉ đạo cuộc diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa. Ngoài ra, ông Kim cũng đẩy mạnh chiến dịch tuyên truyền qua việc liên tiếp thăm các nhà máy và bệnh viện địa phương. Những động thái này được xem là để phô diễn đồng thời cả thành tựu quân sự và kinh tế trước thềm Đại hội đảng lần thứ 9.