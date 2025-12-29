Hàn Quốc ký hợp đồng cung cấp tên lửa dẫn đường của hệ thống pháo Chunmoo cho Ba Lan

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Tổng thống Kang Hoon-sik trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 30/12 cho biết Hàn Quốc đã ký kết hợp đồng cung cấp tên lửa dẫn đường của hệ thống pháo phản lực đa nòng "Chunmoo" với Ba Lan tại thủ đô Warsaw.Ông Kang cho biết Hàn Quốc trong tháng 12 đã có được thành quả quốc phòng tại Estonia ở Bắc Âu, Peru tại Trung Nam Mỹ và nay là Ba Lan, nơi đóng vai trò là bước đệm để ngành công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc chính thức tiến vào thị trường châu Âu. Chánh Văn phòng Kang nhấn mạnh sẽ tiếp tục phối hợp giữa các ban ngành hữu quan và doanh nghiệp để đạt được nhiều thành quả cụ thể hơn nữa.Quan chức này đã rời Hàn Quốc đến Ba Lan vào ngày 28/12 với tư cách là Đặc phái viên về hợp tác kinh tế chiến lược của Tổng thống. Phủ Tổng thống cho biết ông Kang sẽ trở về Hàn Quốc vào chiều ngày 30/12 sau chuyến công tác ba ngày một đêm.Công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc, đơn vị sản xuất pháo Chunmoo, đã ký kết hợp đồng cung cấp tên lửa dẫn đường Chunmoo có tầm bắn 80 km với Cơ quan mua sắm quốc phòng Ba Lan lần ba có quy mô lên đến 5.600 tỷ won (3,9 tỷ USD).Với lần ký kết này, Hàn Quốc đã xuất khẩu pháo Chunmoo sang Ba Lan tổng cộng ba lần kể từ hợp đồng đầu tiên vào năm 2022.