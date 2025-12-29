Chỉ số KOSPI đứng đầu thế giới về hiệu suất sinh lời năm 2025

Photo : YONHAP News

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc năm 2025 đã xác lập một cú đảo chiều ngoạn mục, có thể ví như "từ đội sổ lên vị trí thứ nhất toàn trường".Trong năm ngoái, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) từng ghi nhận mức tăng trưởng kém cỏi nhất trong số các thị trường chứng khoán lớn toàn cầu nhưng đã đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/12 năm nay ở mức 4.220,56 điểm, tăng 75,89% so với đầu năm. Mức tăng điểm của chỉ số KOSPI trong năm nay là cao thứ ba trong lịch sử thị trường chứng khoán Hàn Quốc, chỉ sau các năm 1987 và 1999.Dù giai đoạn đầu năm bị bao trùm bởi nhiều yếu tố bất ổn lớn như cục diện chính trị xoay quanh phiên luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và cuộc chiến thuế quan từ Mỹ, nhưng cuộc bầu cử Tổng thống sớm vào tháng 6 đã giúp giải tỏa rủi ro chính trị, kéo theo dòng vốn nước ngoài quay trở lại mạnh mẽ. Cùng với đó, các chính sách của Chính phủ mới nhằm đưa thị trường vốn Hàn Quốc vào nhóm các thị trường phát triển, nâng cao giá trị cho cổ đông đã góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.Chỉ số KOSPI đã vượt mốc 3.000 điểm vào ngày 20/6, tiếp đó vượt ngưỡng 4.000 điểm trong phiên giao dịch ngày 27/10, và đến ngày 3/11 đã lập kỷ lục lịch sử mới khi đóng cửa ở mức 4.221,87 điểm. Với mức sinh lời 75,89% trong năm, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đứng đầu một cách áp đảo trong nhóm các thị trường lớn trên thế giới, vượt xa Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan. Động lực tăng trưởng này đến từ việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất, giúp thanh khoản dồi dào hơn, cùng với làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) khiến dòng tiền tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu chíp bán dẫn.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng tăng 37,51% trong năm, thuộc nhóm tăng cao nhất toàn cầu.Nhờ thị trường chứng khoán khởi sắc, kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán cũng được cải thiện đáng kể. Lợi nhuận ròng và quy mô tài sản của các công ty chứng khoán trong nước tăng mạnh so với năm trước, trong đó nổi bật là sự bứt phá của các công ty lớn như công ty Đầu tư và chứng khoán Hàn Quốc (Korea Investment & Securities).