Toàn bộ 709 dịch vụ công Hàn Quốc đã được khắc phục sau sự cố hỏa hoạn

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc cho biết toàn bộ 709 hệ thống hành chính từng bị tê liệt do vụ hỏa hoạn tại Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) đã được khôi phục tính đến 9 giờ 30 sáng ngày 30/12. Theo đó, Bộ Hành chính và an toàn đã dỡ bỏ mức cảnh báo "chú ý", đồng thời kết thúc cơ chế ứng phó thảm họa đối với hệ thống thông tin hành chính. Ngay cả sau khi kết thúc cơ chế ứng phó, các Bộ, ngành phụ trách vẫn sẽ tiếp tục kiểm tra các hệ thống thuộc thẩm quyền quản lý; trong trường hợp phát sinh sự cố sẽ nhanh chóng ứng phó thông qua cơ chế phối hợp liên ngành.Bộ Hành chính và an toàn cho biết ngay sau khi Ủy ban Chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia hoàn thiện phương án đổi mới hạ tầng và quản trị Chính phủ AI, Bộ sẽ thúc đẩy công tác cải tổ căn bản đối với hạ tầng thông tin công. Đặc biệt, Bộ sẽ tăng cường các tiêu chuẩn quản lý an toàn đối với trung tâm dữ liệu công, vốn còn hạn chế so với khu vực tư nhân, đồng thời cải thiện toàn diện hệ thống phục hồi thảm họa để bảo đảm vận hành thực tế trong tình huống khẩn cấp.Trước đó, vào ngày 26/9, trong quá trình di dời pin lithium-ion tại phòng máy tính tầng 5 của trụ sở chính NIRS ở thành phố Daejeon, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra khiến toàn bộ 709 hệ thống trong trung tâm bị tê liệt.Bộ trưởng Bộ Hành chính và an toàn Yun Ho-jung một lần nữa xin lỗi người dân vì những bất tiện trong thời gian qua; đồng thời cam kết sau sự cố vừa rồi, Chính phủ sẽ tập trung mọi nguồn lực để cải tổ căn bản hệ thống quản lý tài nguyên thông tin quốc gia, nâng cao tính ổn định và độ tin cậy.