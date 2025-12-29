Ứng cử viên lãnh đạo cơ quan ngân sách Hàn Quốc xin lỗi về phát ngôn ủng hộ vụ thiết quân luật

Photo : YONHAP News

Ứng cử viên cho chức Giám đốc đầu tiên của Cơ quan Kế hoạch và ngân sách (tương đương Bộ trưởng cơ quan ngang Bộ) Lee Hye-hoon, cựu nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân, ngày 30/12 đã chính thức lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn ủng hộ vụ thiết quân luật.Bà Lee thừa nhận chính bà phải chịu trách nhiệm vì đã không hành động một cách dũng cảm trước Hiến pháp và nền dân chủ của đất nước. Sự phân biệt đảng phái đã khiến bà không nhận thức đầy đủ về tình trạng khủng hoảng mà đất nước đang phải đối mặt. Ứng cử viên Lee khẳng định cuộc nổi loạn là một hành động sai lầm không thể có trong lịch sử Hiến pháp, đây là hành động phi pháp, phá hoại nền dân chủ.Về việc được chỉ định làm ứng cử viên vị trí lãnh đạo Cơ quan Kế hoạch và ngân sách, bà Lee coi đây là mệnh lệnh của người dân, yêu cầu bà đền bù lỗi lầm bằng trách nhiệm trong công việc quốc gia. Bà cũng cam kết sẽ chứng minh sự ăn năn của mình không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động và kết quả.Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho biết cần có quá trình điều hòa sự khác biệt trong nội bộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đối với bà Lee, người từng thuộc đảng đối lập Sức mạnh quốc dân. Tổng thống cũng yêu cầu bà phải thể hiện rõ quan điểm về việc phản đối luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.Trong một diễn biến khác, ứng cử viên Lee Hye-hoon cho biết sẽ đưa ra quan điểm về các vấn đề kinh tế như chính sách tài khóa mở rộng mà bà từng chỉ trích trong quá khứ.