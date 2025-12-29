Tâm lý doanh nghiệp Hàn Quốc cải thiện nhẹ trong tháng 12/2025

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 30/12 công bố "Kết quả khảo sát tình hình kinh tế doanh nghiệp tháng 12/2025", trong đó chỉ số tâm lý kinh doanh tổng hợp (CBSI) toàn ngành công nghiệp trong tháng 12 đạt 93,7 điểm, tăng 1,6 điểm so với tháng trước. Chỉ số này vẫn chưa đạt mức chuẩn 100 điểm, cho thấy nhận định của các doanh nghiệp về tình hình kinh tế vẫn duy trì ở mức bi quan so với trung bình dài hạn.Xét theo từng ngành, CBSI ngành chế tạo đạt 94,4 điểm, tăng 1,7 điểm so với tháng trước. Trong khi đó, CBSI của ngành không phải trong lĩnh vực sản xuất đạt 93,2 điểm, tăng 1,4 điểm.Mặt khác, dự báo chỉ số tâm lý doanh nghiệp tổng hợp cho tháng 1/2026 lại có sự phân hóa giữa các ngành. Cụ thể, chỉ số tâm lý doanh nghiệp của ngành chế tạo trong tháng 1 đạt 93,6 điểm, tăng 1,9 điểm. Trong khi đó, chỉ số tâm lý doanh nghiệp của các ngành phi chế tạo đạt 86,6 điểm, giảm 4,1 điểm so với tháng trước.Về thách thức quản lý, sự suy yếu của nhu cầu trong nước là yếu tố được các doanh nghiệp đề cập nhiều nhất, tiếp theo là tình trạng kinh tế không ổn định, tỷ giá hối đoái, thiếu hụt lao động và chi phí nhân công tăng. Đặc biệt, tỷ lệ phản hồi liên quan đến áp lực tỷ giá hối đoái và chi phí nhân công đã gia tăng so với tháng trước.