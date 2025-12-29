Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc trong tháng 11/2025 có sự phục hồi nhẹ

Photo : YONHAP News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 30/12 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 11/2025", trong đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (đã điều chỉnh theo mùa) đạt 113,7 điểm, tăng 0,9% so với tháng trước.Sản xuất ngành khai khoáng tăng 0,6% nhờ vào sự tăng trưởng trong sản xuất của các ngành chíp bán dẫn (7,5%) và linh kiện điện tử (5,0%). Ngoài ra, sản xuất ngành dịch vụ cũng tăng 0,7% so với tháng trước.Ngược lại, chỉ số doanh thu bán lẻ, phản ánh xu hướng tiêu dùng, lại giảm 3,3% so với tháng 10, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong 21 tháng sau mức giảm 3,5% vào tháng 2/2024. Mặc dù tiêu dùng suy giảm do không còn các ảnh hưởng của các kỳ nghỉ lễ như Tết Trung thu nhưng số ngày làm việc tăng lên đã có tác động tích cực đến sản xuất.Về đầu tư, trong khi đầu tư vào thiết bị vận tải như ô tô giảm thì đầu tư vào máy móc công nghiệp như máy móc thiết bị lại tăng 1,5% so với tháng trước.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, một số liệu đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, giảm 0,4% so với tháng 10, ghi nhận mức giảm trong hai tháng liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng tăng 0,3%.