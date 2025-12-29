Khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc tăng mạnh trong tháng 11/2025

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 30/12 công bố số liệu cho biết số lượng khách du lịch quốc tế trong tháng 11/2025 đạt 1.596.939 người, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Tính đến hết 11 tháng đầu năm 2025, tổng số du khách quốc tế đến Hàn Quốc đã vượt qua 17 triệu du khách, đạt 17,42 triệu người, tăng 15,4% so với năm 2024 và tăng 8,6% so với năm 2019. Số lượng du khách quốc tế ghi nhận lần này cũng cao hơn 9,6% so cùng kỳ năm 2019, ngay trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Trong số này, lượng du khách Trung Quốc là cao nhất với 5,09 triệu người (chiếm 29,2%).Xét theo quốc gia, khách du lịch từ Trung Quốc đến xứ sở kimchi trong tháng 11 chiếm nhiều nhất với 378.000 người, tiếp theo là Nhật Bản (363.000 người), Đài Loan (158.000 người), Mỹ (133.000 người) và Philippines (60.000 người). So với cùng kỳ năm 2019, số lượng khách du lịch từ Trung Quốc chỉ đạt 74,8%, trong khi số lượng khách du lịch từ Nhật Bản lại tăng 40,4% .Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc dự báo tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc trong năm 2025 sẽ vượt 18,7 triệu người, thiết lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Con số này sẽ vượt qua kỷ lục được thiết lập trước đó là 17,5 triệu người vào năm 2019 và có thể đạt mốc 20 triệu du khách.Ngược lại, số lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài trong tháng 11 đạt 2.467.701 người, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số công dân Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài trong 11 tháng đầu năm nay là 26,8 triệu người.