Nắng nóng và đêm nhiệt đới tăng mạnh trong 113 năm qua tại Hàn Quốc

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày 30/12 vừa phát hành báo cáo phân tích biến đổi khí hậu của Hàn Quốc từ năm 1912-2024. Báo cáo dựa trên dữ liệu hồ sơ còn sót lại của 6 trạm quan trắc ở khu vực Incheon, Mokpo, Busan, Seoul, Daegu và Gangneung từ đầu thế kỷ XX.Báo cáo cho thấy số ngày nắng nóng và đêm nhiệt đới (hiện tượng xảy ra khi nhiệt độ từ 6 giờ tối hôm trước đến 9 giờ sáng hôm sau vượt 25 độ C) trong những năm 1910 lần lượt là 7,7 ngày và 6,7 ngày. Đến những năm 2020, số ngày nắng nóng tăng lên 16,9 ngày, gấp 2,2 lần và số ngày có đêm nhiệt đới lên tới 28 ngày, gấp 4,2 lần.Xét theo khu vực, số ngày nắng nóng chủ yếu tăng ở khu vực Bắc Gyeongsang vào những năm 1970. Tuy nhiên, từ sau năm 2010, xu hướng này đã trở nên rõ rệt trên toàn quốc.Về hiện tượng đêm nhiệt đới, những năm 1970 và 1980 chỉ ghi nhận ở một số khu vực ven biển phía Nam và đảo Jeju. Nhưng từ những năm 2010, hiện tượng này đã lan rộng ra cả khu vực phía Tây của Hàn Quốc. Đến những năm 2020, số ngày có đêm nhiệt đới đã tăng mạnh ở hầu hết các khu vực.Nhiệt độ trung bình hàng năm của Hàn Quốc tăng với tỷ lệ 0,21 độ C mỗi 10 năm. Trong những năm 1910, nhiệt độ trung bình hàng năm là 12 độ C nhưng đến những năm 2010 đã tăng lên 13,9 độ C, tức tăng 1,9 độ C trong vòng 100 năm. Từ những năm 2020 thì tốc độ tăng nhiệt độ càng trở nên rõ rệt, đạt mức 14,8 độ C.Trong danh sách 10 năm có nhiệt độ trung bình hàng năm cao nhất, có tới 7 năm rơi vào những năm gần đây bao gồm năm 2024 (15,4 độ C), năm 2023 (14,8 độ C), và năm 2021 (14,5 độ C) lần lượt đứng ở vị trí thứ 1, 2 và 3.Ngoài ra, trong suốt 113 năm qua, số ngày mưa hàng năm có xu hướng giảm và số ngày mưa vào tất cả các mùa trừ mùa hè đều giảm. Tuy nhiên lượng mưa hàng năm, cường độ mưa, và số ngày mưa lớn lại tăng lên. Đặc biệt là lượng mưa vào mùa hè và mùa thu tăng mạnh nhất.