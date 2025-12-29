Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội xin từ chức

Photo : YONHAP News

Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Kim Byung-kee ngày 30/12 đã tuyên bố từ chức sau những nghi vấn về đặc cách liên quan tới bản thân và gia đình.Ông Kim xin lỗi vì đã hành xử không đáp ứng được kỳ vọng của người dân, thừa nhận mọi trách nhiệm thuộc về sự thiếu sót của bản thân. Việc ông quyết định từ chức không phải là trốn tránh trách nhiệm mà là để gánh vác trách nhiệm lớn hơn trong quá trình làm rõ đúng sai.Như vậy là ông Kim đã rời khỏi vị trí Đại diện đảng cầm quyền chỉ 6 tháng sau khi nhậm chức hồi tháng 6 năm nay. Trong thời gian qua, ông này bị vướng vào hàng loạt nghi vấn như dùng bữa trưa đắt tiền với lãnh đạo của công ty Coupang trước đợt thanh tra cơ quan Nhà nước, sử dụng phiếu lưu trú từ hãng hàng không Korean Air, vợ ông này sử dụng thẻ công vào mục đích riêng, huy động trợ lý làm thay công việc của con trai đang công tác tại Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS).Đặc biệt, tối ngày 29/12 lại xuất hiện nghi vấn ông Kim khi còn là ủy viên cấp cao trong Ủy ban quản lý tiến cử của đảng tại cuộc bầu cử địa phương năm 2022 đã biết nhưng làm ngơ trước nghi ngờ nghị sĩ Kang Sun-woo nhận số tiền 100 triệu won (69.400 USD). Có vẻ như diễn biến mới này là yếu tố mang tính quyết định khiến ông Kim cuối cùng phải đưa ra lựa chọn từ chức.Về phần mình, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đánh giá việc ông Kim từ chức là một kết cục tất yếu, hối thúc ông này phải rút khỏi cả chức nghị sĩ, phối hợp điều tra với cơ quan chức năng. Đảng này cũng yêu cầu làm rõ toàn diện cáo buộc nhận tiền trong cuộc bầu cử địa phương đối với phía nghị sĩ Kang Sun-woo, cũng như hệ thống kiểm chứng nhân sự của đảng cầm quyền.