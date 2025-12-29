Tốc độ tăng cung tiền M2 giảm đi 3,5% khi áp dụng tiêu chuẩn tính toán mới

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 30/12 công bố khi áp dụng tiêu chuẩn mới để tính toán lượng tiền tệ lưu thông trên thị trường trong nước (hay còn gọi là lượng cung tiền M2), tốc độ tăng trưởng lượng cung tiền M2 đã giảm đi 3,5% so với khi áp dụng tiêu chuẩn cũ.Nếu như lượng cung tiền M1 bao gồm tiền mặt và các khoản tiền gửi, tiết kiệm linh hoạt có thể quy đổi sang tiền mặt bất cứ lúc nào, thì lượng cung tiền M2 là một khái niệm rộng hơn, trong đó gồm cả M1 và các sản phẩm tài chính như quỹ thị trường tiền tệ (MMF), tiền gửi, tiền tiết kiệm định kỳ có kỳ hạn dưới hai năm, chứng khoán sinh lời.BOK cho biết theo hướng dẫn sửa đổi của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), chứng khoán sinh lời, trong đó bao gồm cả quỹ hoán đổi danh mục (ETF) có biến động giá lớn, đã được loại khỏi nguồn cung tiền M2.Theo tiêu chuẩn mới, số dư nguồn cung tiền M2 tính đến tháng 10 là 4.056.000 tỷ won (2.823,92 tỷ USD) giảm 9,2% so với tiêu chuẩn cũ. Trong đó, việc loại chứng khoán sinh lời đã khiến cho nguồn cung tiền giảm đi 497.100 tỷ won (346,1 tỷ USD). Bù lại, giấy nợ phát hành của các ngân hàng đầu tư quy mô lớn và tài khoản quản lý tài sản tổng hợp (CMA) dạng giấy nợ phát hành đã được đưa mới vào nguồn cung tiền M2, làm tăng thêm 44.700 tỷ won (31,12 tỷ USD). Theo đó, tốc độ tăng nguồn cung tiền M2 so với cùng kỳ năm trước là 5,2%, giảm 3,5% so với tiêu chuẩn cũ.Ngân hàng Hàn Quốc giải thích rằng, theo tiêu chuẩn cũ, chứng khoán sinh lời đã tăng tới 36,8% so với cùng kỳ năm trước, khiến tốc độ tăng lượng cung tiền M2 ở mức cao. Việc loại bỏ nhóm tài sản này là nguyên nhân chính khiến tốc độ tăng M2 sụt giảm sau khi sửa đổi tiêu chuẩn tính toán.Từ báo cáo "Tiền tệ và thanh khoản tháng 11/2025" sẽ công bố vào tháng 1 năm sau, Ngân hàng trung ương sẽ công bố số liệu về lượng cung tiền M2 áp dụng tính toán theo tiêu chuẩn mới song song với tiêu chuẩn cũ.