Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì cuộc họp Nội các đầu tiên tại Phủ Tổng thống

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 30/12 đã lần đầu chủ trì cuộc họp Nội các tại Phủ Tổng thống. Ông Lee đánh giá việc di dời văn phòng làm việc từ quận Yongsan về lại Phủ Tổng thống (quận Jongno, Seoul) là một cột mốc mang tính biểu tượng, khép lại "thời đại Yongsan" đã bị hoen ố vì hành vi xâm phạm trật tự Hiến pháp, đưa chủ nghĩa dân chủ và chủ quyền người dân trở về đúng vị trí ban đầu.Tổng thống cam kết sẽ củng cố vững chắc hơn nữa nguyên tắc và triết lý điều hành đất nước lấy người dân làm trung tâm của Chính phủ; tích cực trao đổi với người dân.Liên quan tới tranh cãi xoay quanh quyết định tiến cử cựu nghị sĩ Lee Hye-hoon của đảng Sức mạnh quốc dân làm ứng cử viên Giám đốc Cơ quan Kế hoạch và ngân sách (tương đương Bộ trưởng cơ quan ngang Bộ), Tổng thống nhấn mạnh về việc đoàn kết vượt lên trên hệ tư tưởng, phe phái. Ông Lee khẳng định mọi việc sẽ được quyết định cuối cùng dựa trên ý nguyện của người dân. Việc công nhận sự khác biệt chính là điểm khởi đầu cho sức mạnh cộng hưởng. Tổng thống cũng hy vọng người dân sẽ hiểu về nhiều vấn đề cần phải xét tới khi cân nhắc bổ nhiệm thành viên Nội các hay nhân sự.Ông Lee nhấn mạnh trách nhiệm lớn nhất của một Tổng thống chính là đoàn kết toàn dân. Chính tư tưởng "ngoài bản thân thì tất cả đều là địch" đã dẫn tới vụ nổi loạn tháng 12 năm ngoái. Không phải những người "thích màu xanh biển" lên nắm quyền lực thì phải biến tất cả xã hội phải thành một màu xanh. (Màu xanh biển là màu đại diện của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành).Mặt khác, Tổng thống cũng chỉ ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề thao túng bình luận trên mạng; chỉ đạo Cảnh sát, Viện Kiểm sát và các ban ngành hữu quan cần phải đặc biệt đề cao cảnh giác và giám sát chặt chẽ.