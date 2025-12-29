Chính phủ Hàn Quốc lần đầu công bố kết quả phân tích về vụ chìm tàu Ukishima vào năm 1945

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 29/12 đã tổ chức buổi báo cáo tiến độ phân tích lần ba về danh sách hành khách và số người thiệt mạng trong vụ chìm tàu Ukishima vào tháng 8/1945, chiếc tàu chở hàng nghìn người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) bị cưỡng ép lao động tại Nhật Bản trong thời chiến trở về quê hương. Cơ quan này cho biết có tổng cộng 3.542 hành khách có tên trong danh sách lên tàu và 528 người trong số này đã thiệt mạng.Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc công bố kết quả phân tích danh sách hành khách và số người thiệt mạng liên quan đến vụ việc này. Số hành khánh trên tàu được công bố lần này ít hơn 193 người so với 3.735 người do Chính phủ Nhật Bản công bố vào năm 1950. Số người thiệt mạng nhiều hơn 4 người so với 524 người được Tokyo đưa ra vào năm 1945.Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc trong một năm qua đã tiến hành rà soát đối với 18.176 người có tên trong các tài liệu thu thập được qua ba đợt, gồm hai đợt vào năm ngoái và một đợt trong năm 2025; loại bỏ các trường hợp trùng lặp; xác định lại những trường hợp trùng tên bị ngộ nhận là một người và bổ sung số người thiệt mạng.Cơ quan này giải thích rằng ngay sau khi tàu Ukishima bị đắm, các đơn vị nơi các nạn nhân bị cưỡng ép lao động từng làm việc đã lập danh sách người lên tàu và tổng hợp lại. Nhiều sai sót và trùng lặp đã xảy ra trong quá trình các cơ quan liên quan chép lại danh sách, khiến số liệu bị chênh lệch.Bộ Hành chính cũng nhấn mạnh việc lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc công bố số lượng người lên tàu và người thiệt mạng dựa trên 75 bộ tài liệu danh sách hành khách chưa từng được công bố và chuẩn hóa trước đây có ý nghĩa rất lớn. Seoul sẽ tiếp tục đối chiếu kết quả phân tích này với các dữ liệu của Chính phủ, như tài liệu điều tra thiệt hại thực tế trong quá khứ và hồ sơ hộ tịch, để hoàn tất quá trình xác minh. Sau khi hoàn tất, Bộ Hành chính sẽ xem xét các phương án hỗ trợ như chi trả khoản tiền an ủi cho những nạn nhân bị cưỡng ép lao động được xác nhận mới, bao gồm cả người có tên trong danh sách hành khách và người đã thiệt mạng.Tàu Ukishima đã rời cảng ở tỉnh Aomori (Nhật Bản) vào ngày 22/8/1945, chở theo các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến người Joseon và thân nhân của họ trở về thành phố Busan (Hàn Quốc). Tuy nhiên, con tàu đã bị chìm trong một vụ nổ không rõ nguyên nhân ngoài khơi tỉnh Kyoto (Nhật Bản) sau hai ngày xuất cảng.Chính phủ Nhật Bản trong thời gian dài vẫn khẳng định không có danh sách hành khách trên tàu. Tuy nhiên, sự tồn tại của danh sách này đã được xác nhận vào tháng 5 năm ngoái khi nhà báo Nhật Bản Yujin Fuse yêu cầu công khai thông tin. Chính phủ Nhật Bản sau đó đã chuyển giao toàn bộ 75 bộ tài liệu thu thập được cho Chính phủ Hàn Quốc qua ba đợt.