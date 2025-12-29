Tàu ngầm Ahn Mu của Hàn Quốc kết thúc tập trận tại Guam

Photo : 방사청 제공

Tàu ngầm Ahn Mu (SS-III, 3.000 tấn) lớp Dosan Ahn Chang-ho của Hải quân Hàn Quốc, được thiết kế và chế tạo bằng công nghệ trong nước, đã trở về nước vào ngày 30/12 sau khi kết thúc cuộc tập trận chống tàu ngầm liên quân Hàn-Mỹ mang tên "Silent Shark 2025" diễn ra ngoài khơi đảo Guam (Mỹ). Hải quân Hàn Quốc cùng ngày đã tổ chức lễ đón tàu Ahn Mu tại căn cứ Jinhae (tỉnh Nam Gyeongsang).Tàu Ahn Mu là ngầm đầu tiên do Hàn Quốc phát triển tham gia huấn luyện liên quân ở nước ngoài. Tàu Ahn Mu đã rời căn cứ Jinhae vào đầu tháng trước và cập cảng Guam vào ngày 17/11.Trong khoảng hơn một tháng, tàu đã tiến hành diễn tập các nội dung như truy tìm và tấn công tàu ngầm của quân dịch, tác chiến tấn công và phòng thủ tự do, tác chiến chống tàu ngầm bằng đường không, qua đó nâng cao năng lực tác chiến chung và tương tác giữa liên quân Hàn-Mỹ.Đáng chú ý là lần này, tàu Ahn Mu đã hoàn thành hải trình dài hơn 7.000 km hai chiều từ Jinhae tới Guam, đồng thời thực hiện nhiệm vụ trong nhiều điều kiện môi trường dưới nước đa dạng, bao gồm cả vùng biển nhiệt đới, mà không xảy ra bất kỳ sự cố thiết bị nào, qua đó chứng minh tính ưu việt của tàu ngầm do Hàn Quốc tự phát triển. Phía Mỹ trong báo cáo kết quả huấn luyện đã đánh giá rằng rất khó để phát hiện và theo dõi tàu Ahn Mu.Trong thời gian tập trận, tàu Ahn Mu cũng đã tiếp nhận một sĩ quan thuộc Bộ Tư lệnh tàu ngầm của Hải quân Canada lên tàu để cùng tham gia huấn luyện trên biển.