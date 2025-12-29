Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc Bae Kyung-hoon, người đứng đầu Nhóm chuyên trách liên ngành về vụ rò rỉ thông tin cá nhân của Coupang, ngày 30/12 đã tái khẳng định đã có hơn 33 triệu trường hợp bị rò rỉ thông tin trong sự cố này. Đây là phát biểu của Phó thủ tướng, bác bỏ lập trường của phía Coupang tại phiên điều trần về sự cố rò rỉ thông tin cá nhân tại Quốc hội vào cùng ngày.Công ty Coupang đã công bố rằng theo kết quả điều tra nội bộ đối với một cựu nhân viên của hãng, người bị nghi ngờ là thủ phạm làm rò rỉ thông tin, chỉ có khoảng 3.000 tài khoản bị rò rỉ thông tin, các tài khoản còn lại đã bị xóa.Phó Thủ tướng Bae nhấn mạnh ông không thể đồng ý với kết quả mà Coupang công bố. Đã có hơn 33 triệu trường hợp bị rò rỉ thông tin như tên, email được các cơ quan chức năng như Ủy ban Bảo vệ thông tin cá nhân, Cảnh sát và nhóm điều tra công-tư xác nhận.Ngoài ra, có khả năng địa chỉ giao hàng, nội dung đơn hàng của khách hàng cũng đã bị rò rỉ. Ông Bae bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc Coupang đã tự ý công bố két quả khi chưa thống nhất với các cơ quan chức năng.