Doanh nghiệp Hàn Quốc thu hẹp kế hoạch tuyển dụng

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc ngày 30/12 công bố "Kết quả khảo sát lực lượng lao động tại các doanh nghiệp theo ngành nghề nửa cuối năm 2025".Trong vòng từ quý IV năm nay tới quý I năm sau, các doanh nghiệp có từ 1 lao động trở lên có kế hoạch tuyển dụng 467.000 người, giảm 64.000 người (12,1%) so với cùng kỳ năm ngoái (12,1%). Điều này có nghĩa là cánh cửa việc làm sẽ càng thu hẹp hơn. Trong số này, các doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng 450.000 lao động trong nước và 17.000 người lao động nước ngoài, lần lượt giảm 11,8% và 19,7% so với cùng kỳ năm 2024.Xét theo ngành công nghiệp, lĩnh vực chế tạo dẫn đầu với kế hoạch tuyển dụng 95.000 người, tiếp theo là y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội 62.000 người, bán buôn và bán lẻ 56.000 người.Theo nhóm ngành nghề, có 62.000 người là lao động trong lĩnh vực quản lý, hành chính, văn phòng; 52.000 người là lĩnh vực kinh doanh, bán hàng; 50.000 người là lĩnh vực ăn uống, dịch vụ.Xét theo quy mô doanh nghiệp, kế hoạch tuyển dụng của các tập đoàn lớn tăng, trong khi doanh nghiệp vừa và nhỏ lại giảm. Các doanh nghiệp có từ 300 lao động trở lên dự kiến tuyển 57.000 người, tăng 5.000 người (9,2%) so với cùng kỳ năm trước, trong khi các doanh nghiệp dưới 300 lao động chỉ có kế hoạch tuyển 410.000 người, giảm 69.000 người (14,4%).Tính đến ngày 1/10 năm nay, lượng lao động thiếu hụt là 449.000 người, giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Lao động thiếu hụt là lượng nhân lực cần bổ sung thêm để doanh nghiệp có thể hoạt động kinh doanh, sản xuất một cách bình thường, đáp ứng đơn hàng của khách hàng. Lượng lao động thiếu hụt giảm đồng nghĩa với việc số việc làm cần tuyển thêm trong thời gian tới cũng giảm tương ứng.