Cảnh sát Hàn Quốc siết chặt giao thông ở thủ đô Seoul vào dịp đón năm mới

Photo : KBS News

Sở Cảnh sát Seoul cho biết khoảng 220.000 người sẽ đổ về tham gia 29 sự kiện đếm ngược năm 2025 và đón bình minh năm 2026 được tổ chức tại thủ đô Seoul trong hai ngày từ ngày 31/12. Để ứng phó với các sự kiện đông người dịp cuối năm và đầu năm mới, cảnh sát sẽ thiết lập hệ thống hỗ trợ toàn lực, bố trí tổng cộng 3.063 nhân viên tại các khu vực dự kiến có mật độ người cao như quận Jongno và Namdaemun; cũng như tiến hành kiểm soát giao thông tại trung tâm thủ đô Seoul.Đối với sự kiện đánh chuông đón năm mới tại tháp chuông Bosingak (Phổ Tín Các) ở quận Jongno vào đêm 31/12, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố Seoul như Jongno, đường Ujeongguk và Cheonggyebuk sẽ bị kiểm soát từ 6 giờ tối ngày 31/12 đến 7 giờ sáng ngày 1/1/2026. Cụ thể, tuyến đường Jongno sẽ bị hạn chế giao thông từ nút giao Jongno-2-ga đến nút giao Seorin; tuyến Cheonggyebuk sẽ bị chặn từ nút giao Cheonggye 2-ga đến nút giap Mojeon; và tuyến Ujeongguk sẽ bị phong tỏa từ nút giao Gwanggyo đến nút giao Gongpyeong.Cảnh sát sẽ chia khu vực sự kiện thành 12 phân khu để tiến hành quản lý. Đặc biệt, tàu điện ngầm sẽ không dừng ở ga Jonggak từ 11 giờ đêm ngày 31/12 đến 1 giờ sáng ngày hôm sau để phòng ngừa tình trạng chen lấn. Ngoài ra, một số tuyến đường khác cũng có thể bị phong tỏa tùy theo số lượng người tham gia, như đường Sogong và đường Jangchungdan (nơi diễn ra sự kiện "Seoul Light" tại Trung tâm thiết kế Dongdaemun - Dongdaemun Design Plaza).Cảnh sát kêu gọi người dân khi đến các khu vực tập trung đông người nên ưu tiên sử dụng tàu điện ngầm và kiểm tra thông tin giao thông trước nếu sử dụng phương tiện cá nhân.