Tổng thống Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước Trung Quốc từ ngày đầu năm 2026

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yu-jung ngày 30/12 công bố Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thăm cấp Nhà nước Trung Quốc từ ngày 4-7/1/2026 theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.Trong vòng từ ngày 4-6/1, Tổng thống Lee sẽ có các hoạt động chính thức tại Bắc Kinh, bao gồm cuộc hội đàm thượng đỉnh và dùng tiệc chiêu đãi với Chủ tịch Tập Cận Bình. Sau đó, lãnh đạo Hàn Quốc sẽ thăm tiếp thành phố Thượng Hải từ ngày 6-7/1.Như vậy, lãnh đạo hai nước sẽ gặp lại nhau sau hơn hai tháng kể từ Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju ngày 1/11 năm nay. Hai bên dự kiến sẽ trao đổi phương án củng cố hơn nữa quá trình khôi phục toàn diện quan hệ đối tác chiến lược Hàn-Trung, các biện pháp đóng góp thiết thực cho đời sống dân sinh hai nước ở các lĩnh vực như chuỗi cung ứng, đầu tư, kỹ thuật số và ứng phó với tội phạm xuyên quốc gia.Bà Kang cho biết tại Thượng Hải, Tổng thống sẽ tham gia các hoạt động nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử nhân kỷ niệm 100 năm trụ sở Chính phủ lâm thời Hàn Quốc tại Thượng Hải. Ông Lee dự kiến sẽ có các lịch trình nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác giữa doanh nghiệp hai nước ở lĩnh vực khởi nghiệp, mạo hiểm, những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ dẫn dắt tương lai hợp tác Hàn-Trung.