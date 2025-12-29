Photo : YONHAP News

Sở Cảnh sát thành phố Gwacheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc ngày 25/12 đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt tạm giam Hwang Ha-na, cháu ngoại của nhà sáng lập công ty sữa Namyang, với cáo buộc vi phạm Luật về quản lý ma túy. Phiên thẩm định lệnh bắt giam đã được diễn ra vào lúc 11 giờ trưa ngày 26/12 tại Tòa án thành phố Anyang (tỉnh Gyeonggi).Hwang bị cáo buộc đã tiêm methamphetamin cho hai người quen vào tháng 7/2023 tại quận Gangnam, Seoul. Cảnh sát cho biết sẽ làm rõ nguồn gốc số ma túy này, đồng thời điều tra cô Hwang có hành vi phạm pháp nào trong thời gian lưu trú ở nước ngoài hay không.Vào tháng 12/2023, Hwang đã bỏ trốn sang Thái Lan trong khi đang bị Cảnh sát điều tra. Cảnh sát đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ban lệnh truy nã xanh (xác minh nơi ở) vào tháng 5 năm ngoái, và hủy hiệu lực hộ chiếu. Sau đó, Hwang đã nhập cảnh trái phép vào Campuchia. Tháng 10 vừa qua, một số trang giải trí đưa tin Hwang đang có cuộc sống xa hoa tại Campuchia.Phía luật sư đại diện của Hwang Ha-na gần đây cho biết cô sẽ tự nguyện trình diện tại Sở Cảnh sát. Cảnh sát đã phái cử người sang Campuchia, thực thi lệnh bắt ngay tại sân bay quốc tế Techo, Phnom Penh rồi áp giải tiểu thư tài phiệt về nước.