Khuyến nghị nới lỏng điều kiện vay mua nhà cho vợ chồng mới cưới

Photo : YONHAP News

Ủy ban vì quyền lợi người dân Hàn Quốc ngày 26/12 cho biết đã khuyến nghị Bộ Địa chính và giao thông cải cách quy định về điều kiện thu nhập và tài sản tính gộp của hai vợ chồng đối với các khoản vay chính sách nhằm ổn định nhà ở cho các cặp vợ chồng mới cưới.Ủy ban chỉ ra rằng nguyên nhân chính khiến số cặp đôi trì hoãn đăng ký kết hôn gia tăng mạnh gần đây là do các quy định cho vay thiếu hợp lý. Theo quy định hiện hành, tiêu chuẩn về thu nhập của các cặp vợ chồng mới cưới khi xét cho vay chính sách để mua nhà không gấp đôi tiêu chuẩn cho vay cá nhân, dẫn tới việc người trước khi kết hôn đủ điều kiện để vay mua nhà, nhưng nếu đã đăng ký kết hôn thì sẽ bị phân loại vào nhóm thu nhập cao, bị từ chối cho vay.Trước thực trạng ngày càng có nhiều cặp vợ chồng cùng đi làm, Ủy ban cho rằng cần nâng tiêu chuẩn thu nhập gộp của hai vợ chồng lên bằng gấp đôi so với tiêu chuẩn khi cho vay cá nhân, đồng thời khấu trừ một phần thu nhập với người có thu nhập thấp hơn trong hai vợ chồng.Ngoài ra, Ủy ban cũng khuyến nghị nâng tiêu chuẩn về tài sản của hai vợ chồng lên gấp 1,5 lần so với tiêu chuẩn hộ gia đình một thành viên, hoặc áp dụng một cách linh hoạt tiêu chuẩn tính toán theo giá nhà ở từng khu vực, thay vì áp dụng đồng nhất trên phạm vi toàn quốc như hiện nay.