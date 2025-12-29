Một số mặt hàng Hàn Quốc bị áp mức thuế mới tại Mexico từ năm 2026

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Mexico ngày 30/12 (giờ địa phương) đã đăng công báo về nội dung sửa đổi Luật thuế nhập khẩu và xuất khẩu, trong đó có quy định mức thuế quan mới cho từng mặt hàng.Cụ thể, Mexico sẽ tăng thuế quan đối với một số mặt hàng đến từ các nước chưa ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với nước này, bao gồm cả Hàn Quốc và Trung Quốc từ năm 2026 tới. Biện pháp này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, áp dụng cho 1.463 mặt hàng được Chính phủ Mexico xác định là sản phẩm công nghiệp chiến lược như giày dép, dệt may, quần áo, thép và ô tô nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp trong nước.Thuế quan sẽ dao động ở mức từ 5-35%, một số sản phẩm thép có thể chịu mức thuế lên tới 50%. Ngoài Hàn Quốc và Trung Quốc, các nước chưa có FTA với Mexico và bị áp thuế còn có Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Nam Phi.Trung Quốc được phân tích là mục tiêu áp thuế chính của biện pháp này. Mexico trong năm 2024 đã ghi nhận mức thâm hụt thương mại lên đến 113,1 tỷ USD trong giao thương với Trung Quốc. Tuy nhiên, Chính phủ Mexico khẳng định nội dung luật sửa đổi này không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào, mà là để bảo vệ khoảng 350.000 việc làm và xây dựng mô hình phát triển kinh tế mới tại Mexico.