Hàn Quốc thực hiện mục tiêu trở thành cường quốc về công nghiệp quốc phòng

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik ngày 30/12 đã trở về Hàn Quốc sau chuyến công tác ba ngày một đêm đến Ba Lan, với tư cách là Đặc phái viên về hợp tác kinh tế chiến lược của Tổng thống. Trong cuộc gặp báo giới tại sân bay quốc tế Incheon vào cùng ngày, ông Kang đã chia sẻ về kết quả chuyến công du, đánh giá việc Công ty Hanwha Aerospace của Hàn Quốc ký hợp đồng cung cấp tên lửa dẫn đường Chunmoo với Ba Lan trị giá 5.600 tỷ won (3,9 tỷ USD) cho thấy mục tiêu trở thành một trong 4 cường quốc về ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc đang chính thức được thực hiện, không còn là khẩu hiệu suông.Chánh Văn phòng Kang trong tháng 10 đã có các chuyến công du tới Ba Lan, Romania, Na Uy và tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ả-rập Xê-út vào tháng 11. Chuyến công du tới Ba Lan vào ngày 28/12 vừa qua là lần xuất ngoại thứ ba của ông trong tư cách là Đặc phái viên.Quan chức này nhấn mạnh hợp đồng cung cấp tên lửa Chunmoo với Ba Lan lần này là sự nối tiếp của hợp đồng xuất khẩu xe tăng K2 trị giá khoảng 6,5 tỷ USD được ký vào hồi tháng 8 vừa qua, nâng tổng giá trị hợp tác quốc phòng giữa Seoul và Warsaw dưới thời chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên hơn 10 tỷ USD.Ông Kang cũng cho biết tổng giá trị các hợp đồng công nghiệp quốc phòng với nước ngoài của Hàn Quốc trong năm 2025 dự kiến đạt 15,2 tỷ USD. Trong đó, 14,2 tỷ USD (hơn 90%) đã được ký kết sau tháng 6 năm nay, thời điểm chính quyền Tổng thống Lee ra mắt. Chánh Văn phòng Kang nhấn mạnh Seoul sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài và có hệ thống với các nước lớn trong tương lai nhằm khẳng định vị thế đối tác tối ưu trong lĩnh vực hợp tác kinh tế chiến lược, bao gồm cả công nghiệp quốc phòng.