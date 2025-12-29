Quan hệ Hàn-Trung được kỳ vọng cải thiện qua chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 30/12 cho biết Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 4-7/1 năm tới và có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh.Đây là lần gặp thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo chỉ sau hai tháng kể từ cuộc hội đàm được tổ chức bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) vào ngày 1/11. Chuyến công du lần này của ông Lee còn là chuyến thăm đến Trung Quốc sau 6 năm của một lãnh đạo Hàn Quốc kể từ chuyến thăm của cựu Tổng thống Moon Jae-in vào tháng 12/2019. Ngoài ra, Chủ tịch nước Tập Cận Bình vào tháng 11 cũng đã đến thành phố Gyeongju, đánh dấu chuyến thăm Hàn Quốc sau 11 năm kể từ chuyến công du vào tháng 7/2014.Điều này cho thấy quan hệ Hàn-Trung đang được cải thiện nhanh chóng và có xu hướng "tan băng". Mối quan hệ giữa Seoul và Bắc Kinh từng bị nguội lạnh sau khi Chính phủ Hàn Quốc triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc vào năm 2016; cũng như tăng cường hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật dưới thời chính quyền Tổng thống Yoon Suk Yeol.Tổng thống Lee theo đuổi đường lối ngoại giao thực dụng lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm, trong đó trọng tâm là đồng minh với Mỹ và hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, cũng như quản lý ổn định quan hệ với Trung Quốc. Ông Lee đã đẩy mạnh cải thiện quan hệ với Bắc Kinh như tìm điểm chung trong hợp tác kinh tế, tuyên bố rằng quan hệ song phương đã được khôi phục toàn diện.Trong chuyến thăm sắp tới, lãnh đạo Hàn Quốc dự kiến sẽ tập trung củng cố các kênh đối thoại và thúc đẩy đà khôi phục quan hệ song phương, tập trung vào lĩnh vực kinh tế. Việc liệu chuyến công du lần này của ông Lee có giúp nới lỏng "lệnh cấm" văn hóa Hàn Quốc, mở ra khả năng tổ chức các buổi biểu diễn K-pop tại Trung Quốc hay không cũng đang nhận được sự quan tâm.Ngoài ra, khả năng lãnh đạo hai nước thảo luận về vấn đề an ninh, bao gồm hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc cũng thu hút nhiều sự chú ý. Nếu Tổng thống Lee giành được sự ủng hộ từ Chủ tịch nước Tập Cận Bình về vấn đề này, điều đó có thể tiếp thêm động lực để đưa Bắc Triều Tiên quay trở lại bàn đối thoại.