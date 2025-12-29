Chỉ số giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tháng 12/2025 tăng 2,3%

Photo : KBS News

Cơ quan Dữ liệu quốc gia Hàn Quốc ngày 31/12 đã công bố xu hướng giá tiêu dùng trong tháng 12/2025, trong đó giá tiêu trong tháng này tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng đã duy trì mức tăng trên 2% trong 4 tháng liên tiếp kể từ tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, con số này đã giảm nhẹ so với mức tăng 2,4% trong tháng 11.Xét theo loại hàng hóa, giá sản phẩm nông, lâm, thủy sản tăng 4,1% kéo theo giá tiêu dùng chung tăng 0,32%. Trong đó, giá táo tăng 19,2%, gạo tăng 18,2%. Giá dịch vụ cá nhân cũng tăng 2,9%, khiến giá tiêu dung tăng thêm 1%. Trong nhóm sản phẩm công nghiệp, giá các sản phẩm dầu mỏ tăng 6,1% so với tháng 12/2024.Theo cách tính của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), chỉ số vật giá cơ bản (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) đã tăng 2%, tương đương với mức của tháng 11 vừa qua. Chỉ số giá sinh hoạt, thể hiện cảm nhận thực tế về giá cả trong tháng 12 đã tăng 2,8%, giảm nhẹ so với tháng 11.Mặt khác, giá tiêu dùng trong năm 2025 tại Hàn Quốc tăng 2,1% so với năm ngoái. Trong khi đó, chỉ số giá sinh hoạt trong năm nay tăng 2,4%, còn chỉ số giá thực phẩm tươi sống lại giảm 0,6%.