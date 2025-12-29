Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định phải vượt qua nổi loạn để phục hồi kinh tế trong năm mới

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok ngày 31/12 đã chủ trì cuộc họp Nội các tại trụ sở Chính phủ ở Seoul. Tại đây, ông Kim nhấn mạnh Hàn Quốc trong năm 2026 phải hoàn toàn vượt qua cuộc nổi loạn, bước vào con đường khôi phục kinh tế, đoàn kết người dân và tạo ra bước nhảy vọt trở lại cho quốc gia. Đây chính là những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Seoul trong năm tới.Thủ tướng Kim khẳng định việc Seoul vượt qua được con sóng nổi loạn, tìm ra được mấu chốt để khôi phục kinh tế và trở lại ổn định trên trường quốc tế đều là nhờ có người dân Hàn Quốc.Ông Kim đã có dịp tham quan triển lãm "Anh hùng vượt qua quốc nạn Yi Sun-shin", được tổ chức tại Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc vào một ngày trước. Tại đây, Thủ tướng nhận định người dân Hàn Quốc chính là Yi Sun-shin (đây là một vị tướng vĩ đại, được người dân Hàn Quốc ngưỡng mộ và kính trọng). Thủ tướng Kim cam kết Chính phủ Hàn Quốc trong năm tới sẽ nỗ lực hết sức để phục vụ người dân bằng một chính quyền minh bạch hơn, hiệu quả hơn và đạo đức hơn.