Người Hàn Quốc dành sự quan tâm lớn đến AI và văn hóa Hàn Quốc trong năm 2025

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 31/12 đã công bố kết quả khảo sát về dòng chảy văn hóa và xã hội năm 2026, trong đó số lượt đề cập đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong môi trường trực tuyến của người dân Hàn Quốc trong năm 2025 tăng 44% so với năm ngoái.Các từ khóa liên quan đến AI được đề cập chủ yếu gồm "an ninh", "chính sách", "mở rộng" và "quy chế". Bộ Văn hóa phân tích rằng người dân Hàn Quốc đồng thời chấp nhận sự tiện ích và tiềm năng của trí tuệ nhân tạo, cũng như quan tâm đến tác động của nó đối với việc làm, an toàn và công bằng.Sự quan tâm của người dân đến văn hóa Hàn Quốc cũng tăng mạnh, với lượng đề cập tăng 31% so với năm 2024. Điều này là nhờ vào sự nổi tiếng trên toàn câu của các nội dung như bộ phim hoạt hình đình đám "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop). Những từ khóa phổ biến gồm có "KPop Demon Hunters", trang phục truyền thống "Hanbok", âm nhạc Hàn Quốc "K-pop", "ẩm thực Hàn Quốc" và "idol". Chính phủ Hàn Quốc nhận định văn hóa Hàn Quốc không còn chỉ là việc tiêu thụ nội dung đơn thuần, mà đang mở rộng thành lĩnh vực kết hợp giữa giá trị cảm xúc và kinh tế, trong bối cảnh người dân ngày càng đề cao sự gắn kết cảm xúc và niềm tự hào khi tiếp nhận văn hóa.Ngoài ra, số lượt đề cập đến khái niệm bản sắc cá nhân, thể hiện xu hướng chủ động định hướng cuộc sống của bản thân cũng tăng 10% so với năm 2024. Những từ khóa phổ biến gồm "cá nhân", "bản sắc", "lựa chọn", "tự quyết". Bộ Văn hóa giải thích điều này cho thấy xu hướng ngày càng có nhiều người ưu tiên tiêu chuẩn cá nhân hơn là các tiêu chuẩn bên ngoài khác.Mặt khác, các chủ đề như chăm sóc sức khỏe tăng 16%, tiêu dùng tăng 13% và mối quan hệ, sự đồng cảm tăng 20% so với năm ngoái. Đây cũng đều là những chủ đề nhận được sự quan tâm cao của người dân Hàn Quốc.Khảo sát này được thực hiện thông qua phân tích 538 triệu dữ liệu lớn thu thập từ tin tức, mạng xã hội, cộng đồng trực tuyến và nền tảng video trong khoảng 11 tháng đầu năm 2025.