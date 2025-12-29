Nhiều sự kiện đếm ngược mừng năm mới 2026 được tổ chức tại thủ đô Seoul

Photo : YONHAP News

Nhiều sự kiện đếm ngược đặc sắc nhân dịp chào đón năm mới 2026 sẽ diễn ra vào đêm 31/12 tại các khu vực ở trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc.Ở khu vực tháp chuông Bosingak (Phổ Tín Các) ở quận Jongno, sự kiện đánh chuông đón năm mới sẽ diễn ra từ 11 giờ đêm với sự tham gia của 11 nhân vật đảm nhiệm đánh chuông, được thành phố Seoul lựa chọn thông qua tuyển chọn và đề cử của người dân. Trong số này có bà Kim Gwi-seon, người đã hoạt động tư vấn qua điện thoại về vấn đề tôn trọng sự sống và phòng chống tự tử cho tổ chức phi chính phủ suốt 25 năm; và ông Jeong Young-jun, tài xế xe buýt từng hai lần cứu sống hành khách và người qua đường bằng hô hấp nhân tạo. Những đại diện tiêu biểu này sẽ cùng Thị trưởng Seoul Oh Se-hoon thực hiện nghi thức đánh 33 hồi chuông đón năm mới.Khi người dân cùng nhau đếm ngược, các con số sẽ được chiếu lên mái của tháp chuông Bosingak. Video đếm ngược cũng sẽ được trình chiếu trên các màn hình LED và bảng quảng cáo xung quanh.Tại quảng trường Myeongdong, sự kiện đếm ngược mang tên "2026 Countdown Show Light Now" cũng sẽ được trình chiếu trên màn hình lớn của cửa hàng chính trung tâm thương mại Shinsegae từ 11 giờ đêm. Đây là lần đầu tiên một sự kiện đếm ngược quy mô lớn được tổ chức chính thức tại khu vực Myeongdong, nổi tiếng là đặc khu du lịch tiêu biểu của Hàn Quốc và được chỉ định là khu vực tự do biểu thị, quảng cáo ngoài trời.Trong khi đó, chương trình đếm ngược khác cũng sẽ được phát đồng thời trên 9 bảng quảng cáo tại quảng trường Gwanghwamun (Quang Hóa Môn), một khu vực tự do biểu thị, quảng cáo ngoài trời khác của Hàn Quốc.Ngoài ra, để đánh dấu khởi đầu đầy khí thế của năm 2026, các hoạt động nghệ thuật tương tác đa giác quan sẽ được trình chiếu, cùng với đó là các chương trình biểu diễn trang phục truyền thống Hanbok và các tiết mục âm nhạc K-pop sôi động.