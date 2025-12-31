Thăm dò ý kiến đầu năm mới: 59% cử tri ủng hộ Tổng thống Lee Jae Myung

Photo : KBS News

Nhân dịp năm mới 2026, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 1/1 công bố kết quả thăm dò ý kiến ủy thác cho công ty Kstat Research thực hiện trong vòng ba ngày từ ngày 29/12 năm ngoái đối với 1.022 nam nữ trên 18 tuổi toàn quốc theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại.Kết quả có 59% người dân được hỏi đánh giá Tổng thống Lee Jae Myung đang làm tốt công tác điều hành đất nước, 31% cho rằng Tổng thống làm chưa tốt. So với cuộc thăm dò cách đây ba tháng, tỷ lệ đánh giá tích cực đã giảm 7%. Trong đó, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đều chiếm quá bán từ nhóm 30 đến nhóm ngoài 60 tuổi. Trong khi nhóm dưới 29 tuổi và trên 70 tuổi có sự chênh lệch không đáng kể trong phạm vi sai số.Trong nhóm cử tri ủng hộ, 41% người chọn lý do là "chính sách kinh tế và dân sinh", chiếm tỷ lệ cao nhất. Sau đó là "giao tiếp với người dân và báo chí", "chính sách ngoại giao, thương mại".Với các cử tri không ủng hộ Tổng thống, 48% cử tri chọn lý do là "chính sách kinh tế dân sinh", sau đó là "chính sách đối ngoại, thương mại" và "quan hệ với phe đối lập".Ngoài ra, cuộc thăm dò lần này cũng hỏi ý kiến cử tri về định hướng điều hành đất nước của Chính phủ Lee Jae Myung. 70% người dân cho rằng Chính phủ nên tập trung vào việc đoàn kết xã hội, trong khi 23% cho rằng cần tập trung làm rõ sự thật và truy cứu trách nhiệm về vụ thiết quân luật.Mặt khác, trong khảo sát lần này, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành đạt 42%, đảng Sức mạnh quốc dân là 24%, khoảng cách giữa hai đảng này đã được thu hẹp so với mức 27% của ba tháng trước. Ngoài ra, tỷ lệ ủng hộ đảng Cải cách mới là 4%, đảng Đổi mới Tổ quốc là 3%, đảng Tiến bộ là 2%.Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc.