Con gái Chủ tịch Kim Jong-un lần đầu viếng cung Thái dương

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 2/1 đưa tin nhân dịp đầu năm mới, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tới viếng cung Thái dương Kumsusan một ngày trước. Tháp tùng ông Kim có các cán bộ đảng, Chính phủ, Ủy ban thường vụ Hội đồng nhân dân tối cao, các quan chức Nội các và Bộ Quốc phòng.KCNA cho biết những người tham dự đã bày tỏ quyết tâm một lòng trung thành với tư tưởng và sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un, hoàn thành trách nhiệm và bổn phận được giao phó vì sự nghiệp thiêng liêng và sự phát triển vô hạn của miền Bắc, cũng như nâng cao phúc lợi cho người dân.KCNA không trực tiếp đề cập đến việc tham dự của con gái ông Kim là Kim Ju-ae. Tuy nhiên trong những bức ảnh do truyền thông miền Bắc công bố, có thể thấy Kim Ju-ae đứng giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju. Ba người đứng ở hàng đầu của đoàn viếng. Như vậy, lãnh đạo tối cao miền Bắc đã nhường vị trí trung tâm cho con gái.Cung Thái dương Kumsusan là nơi an nghỉ thi hài của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-il, biểu tượng cho tính chính thống của chế độ miền Bắc. Đây là lần đầu tiên Kim Ju-ae, thế hệ kế thừa dòng dõi họ Kim bắt đầu xuất hiện trên truyền thông từ năm 2022, công khai viếng địa điểm này. Chuyến thăm được diễn ra vào đúng dịp đầu năm mới 2026, năm diễn ra Đại hội đảng Lao động lần thứ 9. Do vậy, giới phân tích cho rằng đây có thể là tín hiệu chính trị mang ý nghĩa liên quan đến vấn đề kế nhiệm.Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2023, Chủ tịch Kim Jong-un quay lại viếng Cung điện Thái dương Kumsusan vào dịp năm mới. Sau khi lên nắm quyền năm 2012, ông Kim hầu như đến viếng nơi này vào ngày đầu năm mới, nhưng đã bỏ qua các năm 2018, 2024 và 2025.