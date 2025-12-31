Hàn Quốc nâng tiêu chuẩn về thu nhập trung vị năm 2026

Photo : YONHAP News

Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc ngày 1/1 công bố mức chuẩn thu nhập trung vị năm 2026 đối với hộ gia đình 4 người đạt mức 6.494.738 won (4.507 USD), tăng 6,51% so với một năm trước, mức tăng cao nhất từ trước tới nay.Theo đó, tiêu chuẩn nhận trợ cấp sinh hoạt đối với hộ 4 người tăng từ 1.951.287 won (1.354 USD) năm ngoái lên 2.078.316 won (1.442 USD) trong năm nay; đối với hộ 1 người tăng từ 765.444 won (531 USD) lên 820.556 won (569 USD).Nhằm giải tỏa tình trạng "khoảng trống về phúc lợi", tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng chi trả trợ cấp cũng được nới lỏng. Theo tiêu chuẩn cũ, 30% thu nhập từ lao động và kinh doanh của người thụ hưởng được khấu trừ, đồng thời áp dụng khấu trừ bổ sung cho thanh niên, người cao tuổi và người khuyết tật. Từ năm nay, để khuyến khích thanh niên tự lập, đối tượng được hưởng khấu trừ bổ sung sẽ được nâng từ người dưới 29 tuổi thành dưới 34 tuổi, và mức khấu trừ bổ sung cũng tăng từ 400.000 won (277 USD) lên 600.000 won (416 USD).Đối với tài sản là ô tô, xe chở khách hoặc xe tải cỡ nhỏ đã sử dụng trên 10 năm hoặc có giá trị dưới 5 triệu won (3.470 USD) sẽ được áp dụng tỷ lệ quy đổi tài sản thông thường (4,17%/tháng). Ngoài ra, nếu hộ gia đình có từ 2 con trở lên, phương tiện sẽ được công nhận là xe của hộ gia đình đông con.Khi tính toán tài sản là đất đai, Chính phủ bãi bỏ tỷ lệ áp dụng giá đất theo từng khu vực, vốn áp dụng 25 năm qua, mà phản ánh đúng như giá công bố chính thức. Ngoài ra, Chính phủ cũng lập ra quy định đặc biệt, các khoản bồi thường nhận một lần do các hành vi trái pháp luật sẽ được loại khỏi phạm vi tính toán tài sản trong vòng ba năm. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng tăng cường quản lý người thụ hưởng, siết chặt xử phạt với hành vi trục lợi tiền trợ cấp, nếu số tiền phải thu hồi vượt 10 triệu won (6.900 USD) thì bắt buộc phải tố giác.Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Jeong Eun-kyeong kỳ vọng việc nâng tiêu chuẩn về thu nhập trung vị và cải thiện quy định như trên sẽ giúp thêm khoảng 40.000 người đủ điều kiện nhận trợ cấp sinh hoạt.