Thống đốc BOK đưa ra nhận định về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc 2026

Photo : YONHAP News

Thống đốc Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) Rhee Chang-yong ngày 2/1 đã có bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới 2026. Trong đó, ông Rhee nhận định dù tăng trưởng kinh tế năm nay được dự báo đạt 1,8%, tiệm cận mức tăng trưởng tiềm năng, nhưng nếu loại trừ lĩnh vực công nghệ thông tin (IT) và động lực tăng trưởng nhờ sự phục hồi của ngành chíp bán dẫn, thì mức tăng trưởng chỉ còn đạt khoảng 1,4%. Đồng thời, tốc độ hồi phục giữa các ngành có sự cách biệt lớn khiến cảm nhận thực tế về nền kinh tế khác xa với các chỉ số.Đặc biệt, Thống đốc BOK nhấn mạnh tuyệt đối không thể coi sự hồi phục hình chữ K (phục hồi mang tính phân cực) là sự hồi phục bền vững và toàn diện. Theo đó, cần tiếp tục nỗ lực chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa nền tảng tăng trưởng thông qua bồi dưỡng các ngành công nghiệp mới nhằm lặp lại hiện tượng tăng trưởng và phục hồi tập trung vào một số lĩnh vực nhất định.Về tỷ giá, ông Rhee cho biết cuối năm ngoái, tỷ giá hối đoái won-USD đã tăng lên trên 1.400 won đổi 1 USD, tâm lý cảnh giác trên thị trường còn rất lớn. Tuy nhiên, giờ đây Hàn Quốc có vị thế là quốc gia chủ nợ, nền tảng đối ngoại vững chắc, không nên chỉ dựa vào mức tỷ giá hiện nay để so sánh với các cuộc khủng hoảng trong quá khứ.Tuy nhiên, ông Rhee cũng lưu ý rằng việc tỷ giá tăng có thể làm gia tăng áp lực lạm phát, gây ra bất lợi đáng kể cho các doanh nghiệp phụ thuộc vào thị trường nội địa, trầm trọng hơn tình trạng phân cực.Ông Rhee đánh giá tỷ giá won-USD gần đây có độ lệch lớn so với nền tảng kinh tế Hàn Quốc, nguyên nhân đến từ sự chênh lệch lãi suất và tăng trưởng giữa hai nước Hàn-Mỹ cùng với hiện tượng "Korea Discount" (thị trường chứng khoán Hàn Quốc bị định giá thấp hơn giá trị thực).Về định hướng chính sách tiền tệ năm nay, lãnh đạo BOK nhận định tăng trưởng kinh tế đang tồn tại đồng thời cả yếu tố rủi ro tăng và giảm, trong khi diễn biến lạm phát có thể thay đổi theo biến động tỷ giá. Do đó, cần theo dõi sát sao diễn biến giá nhà tại Seoul và khu vực lân cận thủ đô xét trên góc độ ổn định tài chính. Trong bối cảnh môi trường chính sách ngày càng bất định và các biến số chính sách xung đột mạnh hơn, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ theo dõi các chỉ số kinh tế một cách chi tiết, điều hành chính sách tiền tệ một cách thận trọng.