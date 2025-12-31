Việt Nam ra mắt báo Nhân dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Báo Nhân dân, cơ quan báo chí đại diện cho lập trường chính thức của đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 30/12 vừa qua đã triển chính thức triển khai ấn phẩm trực tuyến bằng tiếng Hàn tại địa chỉ "kr.nhandan.vn" nhằm quảng bá hình ảnh cũng như đáp ứng nhu cầu tìm hiểu tin tức về Việt Nam của cộng đồng quốc tế.Tờ báo trên vào ngày 30/12 vừa qua đã tổ chức lễ khia trương "Báo Nhân dân điện tử tiếng Hàn Quốc" tại trụ sở báo ở Hà Nội. Buổi lễ có sự tham dự của Bí thư trung ương đảng Cộng sản kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo và dân vận trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên trung ương đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam.Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc dự kiến sẽ cung cấp các tin tức đa dạng ở các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của Việt Nam tới hơn 200.000 người Hàn đang sinh sống tại Việt Nam cùng khoảng 10.000 doanh nghiệp, cơ quan công lập, tổ chức của Hàn Quốc. Một số nội dung sẽ được sản xuất và cung cấp dưới dạng video.Phía báo Nhân dân cho biết tiếng Hàn là một trong những ngôn ngữ có lượng người sử dụng tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Do đó, báo đã lập ra dịch vụ tin tức bằng tiếng Hàn như một kênh đầu tiên cung cấp thông tin chính thức của Việt Nam tới độc giả tiếng Hàn trên toàn thế giới.Tờ báo này cũng giải thích việc một cơ quan báo chí đại diện cho đảng Cộng sản Việt nam trực tiếp triển khai dịch vụ tin tức tiếng Hàn thể hiện sự coi trọng đặc biệt của ban lãnh đạo đảng Cộng sản với quan hệ Hàn-Việt, đồng thời kỳ vọng dịch vụ mới sẽ đóng góp cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hàn Quốc Choi Young-sam đánh giá việc ra mắt báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc là một thành tựu hết sức ý nghĩa, góp phần tạo thêm động lực mới cho quan hệ Hàn-Việt. Đây là một bước đi hết sức quan trọng, cho thấy Việt Nam nhìn nhận Hàn Quốc là một đối tác thực sự, bởi báo Nhân Dân là cơ quan báo chí có uy tín và thẩm quyền cao nhất, đại diện cho truyền thông Việt Nam.Biên tập viên phụ trách báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc là ông Kim Kwon-yong, cựu Tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á của hãng tin Yonhap, cơ quan thông tin uy tín của Hàn Quốc. Ông Kim từng có kinh nghiệm làm phóng viên thường trú và biên tập viên của Yonhap tại Hà Nội.