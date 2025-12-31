Photo : YONHAP News

Nhân dịp năm mới 2026, lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đồng loạt công bố định hướng kinh doanh, với nội dung chính là tăng cường năng lực cạnh tranh công nghệ lấy trí tuệ nhân tạo (AI) là trụ cột, đổi mới kinh doanh để vượt qua môi trường kinh doanh ngày càng bất định.Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won ngày 2/1 gửi thông điệp tới toàn thể cán bộ nhân viên, nhấn mạnh kỷ nguyên AI mới chỉ bắt đầu và thị trường tương lai sẽ được mở rộng ở quy mô chưa từng có. Ông cho rằng chuyển đổi AI thành công phải dựa trên việc củng cố vững chắc những lĩnh vực cốt lõi mà SK vốn làm tốt, kết hợp với đổi mới công nghệ.Chủ tịch tập đoàn LG Koo Kwang-mo thì chỉ ra rằng trong bối cảnh công nghệ và luật chơi cạnh tranh thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp không thể tiếp tục dựa vào cách làm thành công trong quá khứ. Ông nhấn mạnh "lựa chọn và tập trung" là điểm khởi đầu của đổi mới, giúp thay đổi tư duy và hành động của tổ chức. Theo ông, chỉ khi xác định rõ giá trị cốt lõi, LG mới có thể định hướng đổi mới và tập hợp sức mạnh để bứt phá.Bên cạnh đó, Chủ tịch tập đoàn Hanwha Kim Seung-youn nhấn mạnh Hanwha đã trở thành doanh nghiệp trụ cột quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng và đóng tàu, đóng vai trò dẫn dắt hợp tác công nghiệp Hàn-Mỹ. Ông cho rằng vị thế này đòi hỏi tập đoàn phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn với xã hội, đồng thời tập trung nắm giữ các công nghệ nền tảng như AI và công nghiệp quốc phòng để duy trì năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững.Chủ tịch tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai Chung Ki-sun kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên vượt qua thách thức bằng công nghệ độc quyền, tinh thần dám thách thức và xây dựng tổ chức lành mạnh. Chủ tịch tập đoàn GS Huh Tae-soo xác định năm 2026 là điểm khởi đầu của tác động kinh doanh từ AI, nhấn mạnh cơ hội từ chuyển dịch năng lượng và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu.Ngoài ra, Chủ tịch tập đoàn Posco Jang In-hwa thì đặt an toàn lao động là ưu tiên số một trong năm nay, coi đây là giá trị cao hơn cả sản xuất và lợi nhuận. Còn Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin nhấn mạnh sự cần thiết của tái cấu trúc nhằm hướng tới tăng trưởng chất lượng bền vững. Chủ tịch tập đoàn Shinsegae Chung Yong-jin khẳng định tập đoàn đã sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá mới, kêu gọi tái định nghĩa nhu cầu khách hàng. Chủ tịch tập đoàn CJ Sohn Kyung-shik thì kêu gọi tăng tốc chiến lược toàn cầu để dẫn dắt làn sóng K-food, K-contents và K-lifestyle trên thị trường quốc tế.