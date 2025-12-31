Photo : YONHAP News

Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) ngày 1/1 (giờ địa phương) công bố Phi đội Kỵ binh Không quân số 5-17 (5-17 ACS), đơn vị đồn trú tại căn cứ Humphreys (thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeongi, Hàn Quốc) đã bị vô hiệu hóa (deactivate) vào ngày 15/12 năm ngoái.Trong thuật ngữ quân sự, "vô hiệu hóa" đồng nghĩa với việc ngừng vận hành thực tế một đơn vị hoặc giải thể đơn vị đó. Động thái này là một phần trong "Sáng kiến cải tổ Lục quân Mỹ" căn cứ theo chỉ đạo từ Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth.Được thành lập năm 2022, Phi đội Kỵ binh Không quân 5-17 có khoảng 500 người, vận hành trực thăng tấn công Apache (AH-64E) và máy bay không người lái RQ-7B Shadow. Thông qua đơn vị này, các trực thăng Apache, vốn được triển khai luân phiên cho các sư đoàn liên quân, đã được bố trí cố định, qua đó được đánh giá là tăng cường năng lực chiến đấu cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Hiện vẫn chưa rõ việc vô hiệu hóa này đồng nghĩa với kết thúc nhiệm vụ, rút toàn bộ binh lực và trang bị hay sẽ có đơn vị thay thế được triển khai.Xét ở lập trường của Hàn Quốc, trọng tâm của vấn đề này là liệu việc vô hiệu hóa Phi đội 5-17 có dẫn tới sự cắt giảm binh lực quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc hay không.Trong bối cảnh Chính phủ Tổng thống Donald Trump đang yêu cầu các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, chia sẻ nhiều hơn trách nhiệm an ninh, đồng thời xem xét điều chỉnh thế trận quân sự toàn cầu, khả năng cắt giảm lực lượng quân đồn trú tại Hàn Quốc, hiện đang vào khoảng 28.500 binh sĩ, đã liên tục được nhắc tới trong thời gian qua.