Hơn một nửa người Hàn Quốc tán thành việc lập Hội đồng xét xử riêng vụ nổi loạn

Photo : KBS News

Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 1/1 đã công bố kết quả khảo sát dư luận về các vấn đề nổi cộm liên quan đến chính trị và xã hội trong nước nhân dịp đầu năm 2026.Về việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt tổng hợp điều tra lần hai mà đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang thúc đẩy nhằm bổ sung điều tra của ba Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra về vụ thiết quân luật, các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, và vụ hy sinh của binh sĩ Thủy quân lục chiến; kết quả cho thấy 57% người được hỏi cho rằng cần làm rõ các sự việc chưa có kết luận hoặc điều tra các tình tiết mới. 35% cho rằng không cần thiết vì cuộc điều tra đặc biệt lần một đã kết thúc và các phiên tòa liên quan đang được tiến hành.Xét theo đảng phái, 81% người theo khuynh hướng tiến bộ cho rằng việc xúc tiến Nhóm tổng hợp là cần thiết, còn 56% người có khuynh hướng bảo thủ cho rằng không cần thiết, cho thấy sự khác biệt về mặt quan điểm.Liên quan đến việc thành lập Hội đồng xét xử riêng vụ nổi loạn, dự luật đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào ngày 23/12 dưới sự dẫn dắt của đảng cầm quyền, 53% người dân đồng tình với vấn đề này, trong khi đó 32% phản đối. 85% người ủng hộ đảng Dân chủ đồng hành bày tỏ sự đồng tình, 69% người ủng hộ đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã phản đối việc thành lập Hội đồng xét xử này.Ngoài ra, 64% người khảo sát cho rằng thỏa thuận xây dựng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc và Mỹ nên được thúc đẩy để đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. 29% người dân cho rằng cần thận trọng trong vấn đề này và cân nhắc đến các lo ngại từ các nước xung quanh.Trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy điều tra về vụ rò rỉ thông tin cá nhân của Coupang, công ty này đã công bố kết quả điều tra nội bộ, đưa ra lời xin lỗi và đề xuất phương án bồi thường 50.000 won (34,7 USD)/người. Tuy nhiên, 7 trong số 10 người được hỏi cho rằng các biện pháp này chưa phù hợp để khắc phục sự cố.Biện pháp được cho là cần thiết nhất sau vụ rò rỉ thông tin cá nhân nói trên là làm rõ nguyên nhân và đưa ra đối sách ngăn chặn để vụ việc tái diễn. Các đề xuất tiếp theo bao gồm xử phạt Coupang, bồi thường thiệt hại và triệu tập điều tra đối với ông Kim Bom-suk, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Coupang.Cuộc khảo sát này được KBS ủy thác cho công ty Kstat Research thực hiện từ ngày 29-31/12 năm ngoái đối với 1.022 nam nữ trên 18 tuổi toàn quốc theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại. Kết quả thăm dò trên có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc.