Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc năm 2025 xác lập kỷ lục mới nhờ chíp bán dẫn

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 1/1 đã công bố báo cáo "Xu hướng xuất nhập khẩu năm 2025", trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu năm ngoái đạt 709,7 tỷ USD, tăng 3,8% so với năm trước đó và vượt qua mức cao kỷ lục được ghi nhận vào năm 2024.Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực nhất của Hàn Quốc đạt 173,4 tỷ USD, tăng 22,2% so với năm 2024, tiếp tục lập mức cao kỷ lục mới.Tuy nhiên, xuất khẩu sang Mỹ giảm 3,8%, chỉ đạt 122,9 tỷ USD. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu phần lớn các mặt hàng như ô tô, máy móc thông thường và phụ tùng ô tô đều giảm do chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế quan, nhưng kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn vẫn ghi nhận đà tăng hai con số, góp phần làm giảm mức sụt giảm chung.Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc trong năm 2025 đạt 631,7 tỷ USD, giảm 0,02% so với một năm trước đó. Theo đó, cán cân thương mại năm vừa qua thặng dư 78 tỷ USD.Mặt khác, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 12/2025 đạt 69,57 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm trước, thiết lập mức cao kỷ lục trong các tháng 12. Kim ngạch xuất khẩu theo tháng của Hàn Quốc đã duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái trong 11 tháng liên tiếp, kể từ khi ghi nhận mức tăng trưởng dương vào tháng 2/2025.Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn trong tháng 12/2025 đạt 20,77 tỷ USD, tăng mạnh 43,2% so với cùng kỳ năm trước đó, ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử và duy trì đà tăng 10 tháng liên tiếp. Xuất khẩu sang Mỹ trong tháng trước đạt 12,34 tỷ USD, tăng 3,8%, lập kỷ lục mới trong các tháng 12 và quay lại đà tăng sau 5 tháng.Kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 12 vừa qua đạt 57,4 tỷ USD, tăng 4,6% so với một năm trước. Nhờ đó, cán cân thương mại trong tháng 12 thặng dư 12,18 tỷ USD. Chỉ số này đã duy trì đà thặng dư trong 20 tháng liên tiếp kể từ tháng 6/2023.