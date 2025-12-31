Du khách Trung Quốc chuyển hướng từ Thái Lan sang Việt Nam vì lo ngại an ninh

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg của Mỹ và Bộ Du lịch và thể thao Thái Lan ngày 2/1 (giờ địa phương) cho biết số lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan trong năm 2025 đạt khoảng 33 triệu người, giảm 7,2% so với năm trước đó. Ngoại trừ giai đoạn đại dịch COVID-19, đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm Thái Lan ghi nhận lượng khách quốc tế giảm. Doanh thu từ khách du lịch nước ngoài cũng giảm 4,7%, đạt 1.500 tỷ baht (47,7 tỷ USD).Nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ trong ngành du lịch Thái Lan được phân tích là đến từ nhiều vụ bắt cóc du khách Trung Quốc tại nước này ngay từ đầu năm 2025, nạn nhân sau đó bị đưa sang các khu tội phạm như tại Myanmar. Đặc biệt, vụ nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị bắt cóc khi đến Thái Lan để thử vai vào cuối năm 2024 và sau đó được chính quyền Myanmar giải cứu vào tháng 1/2025 đã gây chấn động dư luận Trung Quốc.Những nạn nhân bị bắt cóc như diễn viên Vương Tinh bị đưa đến các khu tội phạm quy mô lớn tại Myanmar và Campuchia của các tổ chức tội phạm mà tầng lớp điều hành là người gốc Trung Quốc. Họ bị ép thực hiện các hoạt động phạm tội như lừa đảo trực tuyến, lừa đảo qua điện thoại. Sau khi những vụ việc này được đưa tin rộng rãi tại Trung Quốc, nhiều du khách Trung Quốc đã chuyển sang đi du lịch lại các nước khác như Việt Nam và Malaysia thay vì đến Thái Lan. Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Thái Lan thực tế trong năm 2025 là 4,47 triệu người, giảm hơn 33,6% so với 6,7 triệu người vào năm 2024.Ngoài ra, việc đồng baht của Thái Lan tăng giá cũng khiến chi phí du lịch Thái Lan trở nên đắt đỏ hơn đối với khách nước ngoài, gây tác động lớn đến ngành du lịch nước này. Giá trị đồng baht so với USD đã tăng khoảng 9,4% trong một năm qua. Cuộc giao tranh tại khu vực biên giới nước này với Campuchia trong tháng 7 và tháng 12 năm ngoái cũng khiến ít nhất là hơn 100 người thiệt mạng, tạo ra bầu không khí bất ổn và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý du khách quốc tế. Trong năm 2025, Thái Lan đặt mục tiêu thu hút tổng cộng 36,7 triệu khách quốc tế, trong đó bao gồm việc khôi phục số lượng khách Trung Quốc trở lại mức 6,7 triệu người như năm 2024, để bù đắp cho sự sụt giảm của năm 2025.Ngược lại, trang tin điện tử VnExpress của Việt Nam cho biết nước này trong năm 2025 đã đón khoảng 21,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22% so với năm 2024 và đạt mức cao nhất trong lịch sử. Tổng cục Du lịch Việt Nam cho biết chính sách miễn thị thực cho công dân từ 39 nước trên thế giới chính là chìa khóa tạo nên thành công của ngành du lịch Việt Nam trong năm qua.Số du khách Trung Quốc đến Việt Nam trong 8 tháng đầu năm ngoái đạt 3,53 triệu người, tăng 44%. Điều này cũng cho thấy nhiều khách du lịch Trung Quốc có thể đã chọn đất nước hình chữ S thay vì xứ sở chùa vàng sau nhiều vụ việc nói trên, tác động đến sự tăng trưởng của ngành du lịch Việt Nam.