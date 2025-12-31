Cơ quan Kế hoạch và ngân sách Hàn Quốc chính thức đi vào hoạt động

Photo : YONHAP News

Cơ quan Kế hoạch và ngân sách Hàn Quốc, đơn vị phụ trách xây dựng chính sách tài khóa và lập dự toán ngân sách của Chính phủ đã chính thức ra mắt vào ngày 2/1.Phát biểu chúc mừng tại lễ gắn biển tên của Cơ quan Kế hoạch và ngân sách, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết cơ quan này sẽ đảm nhiệm vai trò then chốt trong điều hành quốc gia bao gồm xây dựng chiến lược phát triển quốc gia trung và dài hạn để ứng phó với biến đổi xã hội trong tương lai; lập dự toán ngân sách, hoạch định chính sách tài khóa và tổ chức triển khai.Thủ tướng nhấn mạnh hiện mọi ánh nhìn đangdồn về Cơ quan Kế hoạch và ngân sách, nơi xuất hiện trở lại sau 18 năm, nên cần chứng minh lý do tồn tại, tạo ra các chính sách đáng tin cậy và mang lại kết quả mà người dân có thể cảm nhận được.Về phần mình, Phó giám đốc (ngang Thứ trưởng) Cơ quan Kế hoạch và ngân sách Lim Ki-keun khẳng định sẽ dốc toàn bộ năng lực mà cơ quan có thể huy động để xây dựng một nền kinh tế siêu đổi mới và một cộng đồng ấm áp. Ông Lim nhấn mạnh sẽ xây dựng một tổ chức linh hoạt, tập trung tìm giải pháp thay vì chỉ nêu lý do không thể thực hiện.Cơ quan Kế hoạch và ngân sách Hàn Quốc trực thuộc Văn phòng Thủ tướng, được cơ cấu lại theo mô hình một phó giám đốc và ba chánh văn phòng. Cơ quan này duy trì Văn phòng ngân sách và Văn phòng điều phối kế hoạch, mở rộng và cải tổ Vụ tương lai thành Văn phòng kế hoạch chiến lược tương lai. Người được chỉ định làm Giám đốc đầu tiên (tương đương Bộ trưởng cơ quan ngang Bộ) là cựu nghị sĩ đảng Sức mạnh quốc dân Lee Hye-hoon, hiện đang chờ phiên điều trần phê chuẩn bổ nhiệm.