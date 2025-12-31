Phát biểu đầu năm mới 2026 của Tổng thống Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 1/1 đã có bài phát biểu mừng năm mới 2026 tại Phủ Tổng thống, cho biết sẽ từng bước tiến lên vững chắc dựa trên niềm tin vào nhân dân, hướng tới việc đưa năm 2026 trở thành năm khởi đầu cho bước nhảy vọt lớn của Hàn Quốc thông qua quá trình đại chuyển đổi toàn diện.Tổng thống Lee đánh giá sự đồng lòng của người dân trong năm vừa qua đã giúp nền kinh tế dân sinh và nền dân chủ từng bị sụp đổ của Hàn Quốc được phục hồi với tốc độ nhanh hơn dự kiến. Tuy nhiên, ông cho rằng đất nước mới chỉ đứng ở vạch xuất phát và cần tăng tốc mạnh mẽ hơn trong thời gian tới để bắt kịp với các nước khác.Do năm Bính Ngọ là năm tượng trưng cho sự bùng nổ, nhiệt huyết do có yếu tố "Hỏa", lãnh đạo Hàn Quốc cam kết biến năm nay thành một năm bứt phá mạnh mẽ như "ngựa phi nước đại", trở thành năm đầu trong bước nhảy vọt lớn của Hàn Quốc.Để hiện thực hóa mục tiêu, Tổng thống Lee cho rằng cần thay đổi hoàn toàn mô hình tăng trưởng, từ bỏ con đường cũ quen thuộc để chuyển sang một hướng đi mới thông qua đại chuyển đổi và đề xuất 5 hướng "đại chuyển đổi".Cụ thể, ông Lee đề xuất chuyển từ tăng trưởng tập trung vào khu vực thủ đô sang tăng trưởng do địa phương dẫn dắt, hướng tới cấu trúc đa cực với Seoul là thủ đô kinh tế, khu vực miền Trung là trung tâm hành chính và miền Nam là trung tâm hàng hải. Thứ hai, Seoul sẽ chuyển từ mô hình lấy một số tập đoàn lớn làm trung tâm sang tăng trưởng bao trùm, trong đó cơ hội và thành quả được phân bổ rộng hơn. Thứ ba, Tổng thống Lee đặt mục tiêu chuyển từ xã hội lấy tạo việc làm làm trung tâm sang xã hội lấy khởi nghiệp làm trung tâm, hướng tới tăng trưởng bền vững, lấy an toàn làm nền tảng. Tiếp theo, Tổng thống cũng đề cập đến việc chuyển tăng trưởng chỉ chú trọng sản phẩm sang tăng trưởng do văn hóa dẫn dắt.Cuối cùng, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết sẽ nỗ lực chuyển từ mô hình tăng trưởng trong trạng thái bất ổn do nguy cơ xung đột sang tăng trưởng ổn định được bảo đảm bởi hòa bình. Trên cơ sở liên minh Hàn-Mỹ đã phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và năng lực quốc phòng tự chủ vững mạnh, Seoul sẽ tích cực hỗ trợ đối thoại Mỹ-Triều, tiếp tục tìm kiếm các biện pháp khôi phục quan hệ liên Triều nhằm thúc đẩy hòa bình và cùng tồn tại trên bán đảo Hàn Quốc.Lời cuối trong thông điệp, Tổng thống Lee khẳng định Chính phủ sẽ nghiêm túc đáp lại câu hỏi cấp thiết của người dân về sự giàu mạnh của quốc gia có mang lại cải thiện cụ thể cho đời sống cá nhân hay không. Lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ không né tránh các quá trình cải cách, cam kết điều hành đất nước với tinh thần khiêm tốn trên nền tảng của sự đoàn kết dân tộc và niềm tin vững chắc của nhân dân.