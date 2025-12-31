Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, Phủ Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 2/1 cho biết Tổng thống Lee Jae Myung sẽ thăm cấp nhà nước Trung Quốc từ ngày 4-7/1, theo lời mời chính thức của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Wi nhấn mạnh đây là hoạt động ngoại giao cấp nhà nước đầu tiên trong năm 2026 đối với cả Seoul và Bắc Kinh.Đây là chuyến thăm đáp lễ của lãnh đạo Hàn Quốc sau chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Tập Cận Bình tới Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái. Ông Wi đánh giá việc lãnh đạo hai nước thăm lẫn nhau trong khoảng thời gian ngắn như vậy là trường hợp hiếm có, cho biết sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ song phương.Trong thời gian ở Bắc Kinh, Tổng thống Lee Jae Myung dự kiến gặp gỡ Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc như Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế và Thủ tướng Lý Cường. Sau đó, ông Lee sẽ tới thăm Thượng Hải và dự tiệc tối với Bí thư thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh và tham gia các hoạt động như hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Hàn-Trung.Chánh Văn phòng Wi cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa trong việc khôi phục toàn diện quan hệ Hàn-Trung và củng cố nền tảng chính trị. Seoul cũng đặt mục tiêu tăng cường hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực gắn với đời sống, điều chỉnh hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng và cùng có lợi để người dân hai bên có thể cảm nhận được sự phục hồi của quan hệ hai nước. Đặc biệt, Phủ Tổng thống đặt mục tiêu biến vùng biển phía Tây Hàn Quốc (còn gọi là Hoàng Hải) thành biển hòa bình và cùng thịnh vượng; từng bước khôi phục trao đổi nội dung văn hóa.Trong một diễn biến khác, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Kang Hoon-sik thông qua một kênh truyền thông trực tuyến cho biết Hàn Quốc muốn tiếp xúc nhiều hơn với Trung Quốc trước cuộc gặp giữa Trung Quốc và Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026. Ông Kang nhận định việc khôi phục quan hệ với Trung Quốc, điều gần như bị gián đoạn trong suốt 9 năm qua và đặc biệt xấu đi trong khoảng hai, ba năm gần đây, sẽ cần một khoảng thời gian. Tuy nhiên, ông khẳng định Bắc Kinh vẫn thể hiện rõ kỳ vọng đối với Tổng thống Lee thông qua các cuộc tiếp xúc và hội đàm song phương.