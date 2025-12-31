Chỉ số KOSPI khởi sắc trong phiên giao dịch đầu tiên năm 2026

Photo : YONHAP News

Thị trường chứng khoán và chứng khoán phái sinh của Hàn Quốc đã mở phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026 vào ngày 2/1 bắt đầu muộn hơn một tiếng so với thông thường. Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) đóng cửa phiên giao dịch cùng ngày ở mức 4.309,63 điểm, tăng 95,46 điểm (2,27%) so với phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025.Chỉ số KOSPI khởi đầu phiên giao dịch ngày 2/1 ở mức 4.224,53 điểm, tăng 0,25% so với phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025 và luôn duy trì xu thế tăng. Đà tăng chỉ số KOSPI đã vượt qua mức cao nhất trong lịch sử (tính theo giá trong phiên giao dịch). Chỉ số KOSPI từng ghi nhận mức cao kỷ lục là 4.226,75 điểm vào ngày 4/11 năm ngoái tính theo giá trong phiên giao dịch, và 4.221,87 điểm vào ngày 3/11 năm ngoái xét theo giá kết phiên.Chỉ số KOSPI kết phiên giao dịch buổi sáng dao động ở quanh mốc 4.250 điểm. Mặc dù tất cả các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều giảm trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2025, nhưng chỉ số KOSPI đã ghi nhận đà tăng ngay từ phiên giao dịch đầu năm, nhờ các nhà đầu tư cá nhân tích cực mua ròng. Ngoài ra, thông tin kim ngạch xuất khẩu tháng 12 của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục được công bố trong ngày đầu năm 2026 cũng được cho là đã tác động tích cực đến thị trường.Chỉ số KOSPI sau đó tăng vọt lên 4.301,18 điểm (2,06%) vào khoảng 2 giờ 36 phút chiều, lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.300 điểm trong lịch sử, có lúc còn chạm mức 4.313,55 điểm ngay trước khi đóng cửa.Ngoài ra, chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ cũng kết phiên với mức tăng 20,10 điểm (2,17%), đạt 945,57 điểm.Mặt khác, tỷ giá won-USD cũng đang giao dịch quanh mức 1.440 won đổi 1 USD, tăng nhẹ so với mức 1.439 won đổi 1 USD của giá kết phiên giao dịch cuối của năm 2025.