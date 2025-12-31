Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng nhanh trong suốt 5 năm qua

Photo : YONHAP News

Theo số liệu trên Cổng thống kê quốc gia (KOSIS) của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố ngày 1/1, chỉ số giá sinh hoạt của Hàn Quốc năm 2025 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao hơn 0,3% so với tỷ lệ tăng của chỉ số giá tiêu dùng trong cùng giai đoạn (2,1%). Điều này cho thấy mức giá người tiêu dùng cảm nhận được luôn cao hơn tốc độ tăng giá tiêu dùng trong 5 năm liên tiếp.Chỉ số giá sinh hoạt được tính dựa trên 144 mặt hàng có tần suất mua cao và tỷ trọng chi tiêu lớn. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng được tính trên tổng cộng 458 mặt hàng bao gồm cả hàng tiêu dùng bền vững như ti vi, tủ lạnh và các dịch vụ chỉ một bộ phận người dân sử dụng, phản ánh xu hướng giá chung của nền kinh tế.Xu hướng chỉ số giá sinh hoạt tăng cao hơn chỉ số giá tiêu dùng đã bắt đầu từ năm 2021 đến nay. Trước đó, chỉ số giá sinh hoạt tăng 0,4%, thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng (0,5%) vào năm 2020. Sang năm 2021, chỉ số giá sinh hoạt tăng 3,2%, cao hơn chỉ số giá tiêu dùng (2,5%). Đến năm 2022, chỉ số giá sinh hoạt vọt lên 6% và khoảng cách với chỉ số giá tiêu dùng (5,1%) nới rộng lên 0,9%. Đến năm 2023, chỉ số giá sinh hoạt tăng 3,9% còn chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,6%. Hai chỉ số lần lượt đạt 2,7% và 2,3% vào năm 2024. Qua đây có thể thấy được gánh nặng tăng giá đối với các mặt hàng người dân mua thường xuyên trong đời sống hằng ngày lớn hơn so với chỉ số giá chính thức.Nhiều dự đoán cho rằng áp lực giá cả mà người dân cảm nhận được sẽ còn tăng mạnh hơn trong thời gian tới do tỷ giá hối đoái gần đây ở mức cao 1.400 won/USD, đẩy giá nhập khẩu lên cao.Ngoài ra, giá các mặt hàng xăng dầu tháng 12 vừa qua đã tăng 6,1%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 (6,3%). Giá các sản phẩm nhóm nông, lâm, thủy sản, đặc biệt thực phẩm nhập khẩu, cũng tăng 4,1%.Bên cạnh đó, giá thịt bò nhập khẩu tăng 8%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 8/2024 (8,1%). Một số mặt hàng khác cũng tăng mạnh như cá thu (11,1%), chuối (6,1%), xoài (7,2%) và kiwi (18,2%).