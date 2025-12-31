Seoul trưng cầu dân ý về phương án hỗ trợ chuyển đổi khi mua xe điện

Photo : YONHAP News

Bộ Khí hậu, năng lượng và môi trường Hàn Quốc thông báo sẽ lấy ý kiến công khai đối với người dân về "Phương án cải tổ trợ cấp mua xe điện năm 2026" từ ngày 2-10/1. Theo phương án cải tổ, cơ quan này quyết định giữ nguyên mức trợ cấp cho xe ô tô điện như hiện tại vào năm tới, vốn đã giảm mỗi năm 1 triệu won (khoảng 693 USD theo tỷ giá hiện nay).Ngoài ra, người mua xe điện sau khi mang xe chạy bằng động cơ đốt trong (diesel) đi tiêu hủy hoặc bán sẽ được nhận thêm khoản hỗ trợ chuyển đổi, bên cạnh trợ cấp mua xe điện hiện có. Khoản hỗ trợ chuyển đổi áp dụng cho xe chạy bằng động cơ đốt trong đã xuất xưởng trên ba năm. Mức hỗ trợ sẽ được liên kết với mức trợ cấp mua xe điện, nghĩa là xe điện có tính năng càng tốt thì khoản hỗ trợ chuyển đổi cũng cao hơn.Chẳng hạn, nếu khoản trợ cấp mua xe điện trên 5 triệu won (khoảng 3.464 USD) thì người mua sẽ được nhận mức hỗ trợ tối đa một triệu won (khoảng 693 USD). Nếu khoản trợ cấp chỉ ở mức 2,5 triệu won (khoảng 1.732 USD) thì người mua sẽ được nhận thêm 500.000 won (khoảng 346 USD).Tuy nhiên, chủ xe đang sử dụng xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện), vốn được xếp vào nhóm xe ít phát thải, sẽ không được nhận khoản hỗ trợ. Các trường hợp tặng cho hoặc mua bán giữa người thân trong gia đình cũng bị loại khỏi diện được hỗ trợ.Bên cạnh đó, Chính phủ cũng sẽ trợ cấp cho các mẫu xe điện mới dự kiến sẽ lần đầu ra mắt thị trường nội địa vào năm tới, gồm xe van điện cỡ nhỏ và xe tải điện cỡ trung và lớn. Cụ thể, xe van điện cỡ nhỏ có thể được hỗ trợ tối đa 15 triệu won (khoảng 10.393 USD). Xe tải điện cỡ trung và cỡ lớn có thể được hỗ trợ lần lượt tối đa 40 triệu won (khoảng 27.715 USD) và 60 triệu won (khoảng 41.573 USD).