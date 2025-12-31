Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc vào sáng ngày 4/1.Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo đầu tiên của miền Bắc trong năm 2026, diễn ra sau khoảng hai tháng kể từ vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 7/11 năm ngoái. Vụ phóng được tiến hành đúng vào ngày Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường thăm cấp Nhà nước Trung Quốc dài 3 ngày 4 đêm theo lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.Dự kiến tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung diễn ra vào ngày 5/1 tới, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc. Giới phân tích cho rằng Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo vào thời điểm này nhằm phô trương sự hiện diện của mình cũng như thu hút sự chú ý trong bối cảnh hội nghị sắp diễn ra.Ngoài ra, vụ phóng trên cũng diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, nhà lãnh đạo có lập trường chống Mỹ.