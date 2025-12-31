Xu hướng gia tăng hộ gia đình đơn thân ở người cao tuổi Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 4/1 công bố kết quả phân tích thống kê tổng dân số theo đăng ký chứng minh thư năm 2025 là 51.117.378 người. Trong đó, dân số trên 65 tuổi chiếm 21,21% với 10.840.822 người, tăng 5,69% so với năm 2024 (10.256.782 người).Theo phân loại của Liên hợp quốc, quốc gia có trên 7% dân số từ 65 tuổi trở lên được coi là "xã hội già hóa", trên 14% là "xã hội già" và trên 20% là "xã hội siêu già". Hàn Quốc vào năm 2024 đã có tỷ lệ người trên 65 tuổi vượt ngưỡng 20%, chính thức tiến vào xã hội siêu già.Mặt khác, số hộ gia đình một thành viên tại Hàn Quốc năm 2025 chiếm 42% tổng số hộ theo đăng ký chứng minh thư. Trong đó, nhóm người từ 70 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ lớn nhất. Điều này cho thấy xu hướng gia tăng rõ rệt của các hộ gia đình đơn thân ở tầng lớp người cao tuổi.